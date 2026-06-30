虛擬資產法立院三讀 金管會預計最快明年第一季開放業者申請許可

立法院院會於115年6月30日三讀通過「虛擬資產服務法」草案，對此證期局副局長黃仲豪說明，預計最快明年第一季、三月底之前完成子法的訂定以讓虛擬資產服務法正式上路，並且在新法正式上路起一年內，亦即2028年第一季底之前開放業者重新申請執照，目前子法有9個項目，將儘速完成訂定。

立院三讀通過的虛擬資產服務法，主要有以下四大重點，包括：

相較於政院版本，立院三讀通過的版本，包括了增加負責人消極資格的訂定，例如，穩定幣的準備金被要求全額信託管理、阻詐的方面，主管機關要協助警政機關向業者調取VASP資料來加以監控。

黃仲豪指出，原本規畫架構以洗防制度來管理為主，專法通過之後就更有完整監理，例如，專法通過之後會從財務、內控面來要求業者得達到更多的要求，例如資本額要有起碼的水準，另外，行為面例如操縱價格的行為，在過去尚未有專法之前，較難被管理到，以後都會被管理到。而在對投資人的影響，黃仲豪認為，由於業者受到更高度監理，因此會更完善

是否發行穩定幣，要看市場上是否有需求，再看業者提出來，銀行局再評估。而只要涉及穩定幣發行面，都由銀行局來管，至於新法上路初階段，穩定幣的發行者，是否全為銀行業者？銀行局副局長王允中則回應還不一定，要看子法訂定之後的結果。而不論發行者是否為銀行業者，都要由銀行局來審查發行資格，包括金融科技業者也是一樣。而發行穩定幣業者會否有數量控管，將由銀行局與央行討論結果而定，雙方也將在過程中密切保持聯繫。

黃仲豪也指出，目前有8家VASP業者，目前仍在登記制狀況，因此業者還可透過登記制新加入，但明年新法上路之後就從登記制變為許可制，得重新申請。