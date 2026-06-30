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虛擬資產法立院三讀 金管會預計最快明年第一季開放業者申請許可

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
虛擬資產法今日立院三讀，金管會預計最快明年第一季正式開放業者申請許可。聯合報系資料照
虛擬資產法今日立院三讀，金管會預計最快明年第一季正式開放業者申請許可。聯合報系資料照

立法院院會於115年6月30日三讀通過「虛擬資產服務法」草案，對此證期局副局長黃仲豪說明，預計最快明年第一季、三月底之前完成子法的訂定以讓虛擬資產服務法正式上路，並且在新法正式上路起一年內，亦即2028年第一季底之前開放業者重新申請執照，目前子法有9個項目，將儘速完成訂定。

立院三讀通過的虛擬資產服務法，主要有以下四大重點，包括：

一、強化虛擬資產服務商（VASP）監理：明確定義VASP的類型及範圍，包括交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他等7種服務商，並規範其所經營的財務與業務、負責人與業務人員適格性、內部控制與稽核制度、資安系統安全管理制度、虛擬資產上下架審查機制、客戶資產分離保管、作業委外事項與對客戶之民事賠償責任，以及財務報告申報等事項。

二、明確規範穩定幣發行及管理：在我國境內發行穩定幣須取得中央銀行同意及金管會許可，發行人必須維持十足準備資產及交付信託，並進行定期查核與資訊揭露。

三、市場防止不公正行為：強化市場行為規範，明定不得有虛偽詐欺或操縱價格等不公正行為，違反者可處3年以上10年以下徒刑，得併科1000萬元以上至2億元以下罰金。

四、既存業者過渡期間：本法案施行日期將由行政院另定之，對於本法案施行前已完成洗錢防制登記之VASP或已依金管會規定提供相關服務之金融機構，應於本法案施行後12個月內向金管會申請許可，並於本法案施行後21個月內經金管會許可及取得許可證照；必要時，得延長3個月，並以1次為限。

相較於政院版本，立院三讀通過的版本，包括了增加負責人消極資格的訂定，例如，穩定幣的準備金被要求全額信託管理、阻詐的方面，主管機關要協助警政機關向業者調取VASP資料來加以監控。

黃仲豪指出，原本規畫架構以洗防制度來管理為主，專法通過之後就更有完整監理，例如，專法通過之後會從財務、內控面來要求業者得達到更多的要求，例如資本額要有起碼的水準，另外，行為面例如操縱價格的行為，在過去尚未有專法之前，較難被管理到，以後都會被管理到。而在對投資人的影響，黃仲豪認為，由於業者受到更高度監理，因此會更完善

是否發行穩定幣，要看市場上是否有需求，再看業者提出來，銀行局再評估。而只要涉及穩定幣發行面，都由銀行局來管，至於新法上路初階段，穩定幣的發行者，是否全為銀行業者？銀行局副局長王允中則回應還不一定，要看子法訂定之後的結果。而不論發行者是否為銀行業者，都要由銀行局來審查發行資格，包括金融科技業者也是一樣。而發行穩定幣業者會否有數量控管，將由銀行局與央行討論結果而定，雙方也將在過程中密切保持聯繫。

黃仲豪也指出，目前有8家VASP業者，目前仍在登記制狀況，因此業者還可透過登記制新加入，但明年新法上路之後就從登記制變為許可制，得重新申請。

金管會 立法院

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