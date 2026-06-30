快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基銀行推出「跨境通」 海外資金匯入「即時到帳」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行推出「跨境通」海外資金匯入「即時到帳」，手機操作簡單搞定，0手續費掀金流革命。圖／凱基銀行提供
凱基銀行推出「跨境通」海外資金匯入「即時到帳」，手機操作簡單搞定，0手續費掀金流革命。圖／凱基銀行提供

海外資金匯入正式邁入即時時代！凱基銀行因應國人跨境資金往來需求日益升溫，30日宣布，攜手國際支付平台推出全新跨境收款服務「凱基跨境通 KGI Express」，主打「最快即時入帳」、「全額到帳」與「解款手續費0元」，相較傳統3至5個工作天，大幅縮短時效，並解決多重手續費與流程不確定性等痛點。

「凱基跨境通」可透過手機完成操作，並支援新臺幣與美元收款，打造兼具效率與彈性的跨境金流新體驗，讓國際金流速度正式向「國內轉帳」看齊。目前服務範圍以海外資金匯入臺灣帳戶之收款為主，未來亦將持續擴大服務範圍，朝向涵蓋匯出與匯入在內的全方位跨境金流服務發展。隨著海外工作、留學及跨境接案日益普及，國人跨境收款需求快速成長，但傳統匯款流程繁瑣，不僅面臨透過多層銀行中轉，手續費被層層扣除、入帳時程不確定等問題，甚至須親赴分行辦理解款作業，對資金運用效率造成明顯影響。「凱基跨境通 KGI Express」打破上述痛點，透過串接特定國際支付平台，大幅簡化收款流程，並開放匯入全臺各銀行帳戶。其中，凱基銀行帳戶支援新臺幣與美元收款，他行帳戶則支援新臺幣收款，突破市場大多僅提供單一幣別入帳的限制，使整體服務更符合跨境資金多元化運用趨勢，全面提升使用便利性與彈性。

凱基銀行指出，民眾若是透過「凱基跨境通 KGI Express」服務，選擇使用凱基銀行帳戶收款，僅需透過行動銀行APP或電話完成解款確認，無須親赴分行，完成線上身分與用途確認即可享受「最快即時到帳」，更可享受0元解款手續費，確保資金全額入帳。將跨境收款從「苦等多天」升級為「即時到帳」，讓整體收款體驗更接近國內轉帳的便利性與即時性。而若是選擇匯入其他銀行帳戶，雖仍受限於他行作業需3至5個工作天及臨櫃解款流程，但依舊能透過本服務享有前端便捷的國際平台串接優勢。

「凱基跨境通 KGI Express」鎖定海外華僑、海外工作者、留學生、打工度假族、跨境接案自由工作者及民宿業者等六大核心族群，以在新加坡工作的青年為例，過去將薪資匯回臺灣，需經銀行中轉流程且耗時數日，亦可能被多次扣費而影響實際入帳金額。如今只需使用凱基合作的國際支付平台，透過「凱基跨境通 KGI Express」即可完成匯款並有機會快速入帳，大幅降低時間與費用不確定性，資金調度效率顯著提升。對於服務國際客戶的接案族而言，此服務更能加速現金流運作、提升專案執行效率。

為歡慶服務上線，凱基銀行同步推出限時優惠，即日起至今年8月31日止，無論資金匯入凱基銀行或其他銀行帳戶，皆可享免收解款手續費，讓更多客戶能以更低成本體驗跨境金流升級。

凱基銀行未來將持續擴展「凱基跨境通 KGI Express」合作版圖，串聯更多國家與國際支付平台，滿足海外工作者、跨國家庭及中小企業等日益多元的跨境金流需求，致力提供即時、高效且無國界的跨境金流服務。

凱基 凱基銀行

延伸閱讀

凱基銀行「安心購」打造信任新機制 顛覆預付交易模式

中信銀、台新銀第1季 OBU、海外分行獲利年增逾六成

調查局破洗錢255億 會計師、銀行人士涉詐情形加深

從台灣出發 透過連結式ETF掌握日本投資契機

相關新聞

00927配息翻倍至1.88元 連三季創高

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連三季配息金額都創新高。若以30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%。本次除息日訂於7月16日，想參與本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

虛擬資產法立院三讀 金管會預計最快明年第一季開放業者申請許可

立法院院會於115年6月30日三讀通過「虛擬資產服務法」草案，對此證期局副局長黃仲豪說明，預計最快明年第一季、三月底之前完成子法的訂定以讓虛擬資產服務法正式上路，並且在新法正式上路起一年內，亦即2028年第一季底之前開放業者重新申請執照，目前子法有9個項目，將儘速完成訂定。

今年台股 ETF配息王出爐 00927配息1.88元、連三季創高 年化配息率18%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連3季配息金額都創新高。若以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18.01%。除息日訂7月16日，想參與本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂8月11日。

今年台股 ETF 配息王出爐 群益00927配發1.88元創新高 年化配息率18%

群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連三季配息金額創新高。以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%。本次除息日訂於7月16日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

200分之1是你？全台1億元以上高資產人士12.4萬人

隨著對外貿易、房地產、股市等規模持續成長，台灣財富管理市場規模快速擴大，KPMG安侯建業今（30）日發布首份「2026台灣財富管理趨勢報告」，預估2026年具有1億元以上的高資產人數將增加到12萬4千人，持有資產來到46.1兆元。

日圓創40年新低 專家：油價牽動Fed升息預期左右亞幣

近期日本官員屢次透過口頭干預，試圖緩和日圓貶勢，但未能發揮顯著成效，日圓依舊跌勢洶洶，摔至40年新低。國泰世華銀行首席經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。