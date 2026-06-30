凱基銀行推出「跨境通」 海外資金匯入「即時到帳」

海外資金匯入正式邁入即時時代！凱基銀行因應國人跨境資金往來需求日益升溫，30日宣布，攜手國際支付平台推出全新跨境收款服務「凱基跨境通 KGI Express」，主打「最快即時入帳」、「全額到帳」與「解款手續費0元」，相較傳統3至5個工作天，大幅縮短時效，並解決多重手續費與流程不確定性等痛點。

「凱基跨境通」可透過手機完成操作，並支援新臺幣與美元收款，打造兼具效率與彈性的跨境金流新體驗，讓國際金流速度正式向「國內轉帳」看齊。目前服務範圍以海外資金匯入臺灣帳戶之收款為主，未來亦將持續擴大服務範圍，朝向涵蓋匯出與匯入在內的全方位跨境金流服務發展。隨著海外工作、留學及跨境接案日益普及，國人跨境收款需求快速成長，但傳統匯款流程繁瑣，不僅面臨透過多層銀行中轉，手續費被層層扣除、入帳時程不確定等問題，甚至須親赴分行辦理解款作業，對資金運用效率造成明顯影響。「凱基跨境通 KGI Express」打破上述痛點，透過串接特定國際支付平台，大幅簡化收款流程，並開放匯入全臺各銀行帳戶。其中，凱基銀行帳戶支援新臺幣與美元收款，他行帳戶則支援新臺幣收款，突破市場大多僅提供單一幣別入帳的限制，使整體服務更符合跨境資金多元化運用趨勢，全面提升使用便利性與彈性。

凱基銀行指出，民眾若是透過「凱基跨境通 KGI Express」服務，選擇使用凱基銀行帳戶收款，僅需透過行動銀行APP或電話完成解款確認，無須親赴分行，完成線上身分與用途確認即可享受「最快即時到帳」，更可享受0元解款手續費，確保資金全額入帳。將跨境收款從「苦等多天」升級為「即時到帳」，讓整體收款體驗更接近國內轉帳的便利性與即時性。而若是選擇匯入其他銀行帳戶，雖仍受限於他行作業需3至5個工作天及臨櫃解款流程，但依舊能透過本服務享有前端便捷的國際平台串接優勢。

「凱基跨境通 KGI Express」鎖定海外華僑、海外工作者、留學生、打工度假族、跨境接案自由工作者及民宿業者等六大核心族群，以在新加坡工作的青年為例，過去將薪資匯回臺灣，需經銀行中轉流程且耗時數日，亦可能被多次扣費而影響實際入帳金額。如今只需使用凱基合作的國際支付平台，透過「凱基跨境通 KGI Express」即可完成匯款並有機會快速入帳，大幅降低時間與費用不確定性，資金調度效率顯著提升。對於服務國際客戶的接案族而言，此服務更能加速現金流運作、提升專案執行效率。

為歡慶服務上線，凱基銀行同步推出限時優惠，即日起至今年8月31日止，無論資金匯入凱基銀行或其他銀行帳戶，皆可享免收解款手續費，讓更多客戶能以更低成本體驗跨境金流升級。

凱基銀行未來將持續擴展「凱基跨境通 KGI Express」合作版圖，串聯更多國家與國際支付平台，滿足海外工作者、跨國家庭及中小企業等日益多元的跨境金流需求，致力提供即時、高效且無國界的跨境金流服務。