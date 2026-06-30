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你賺到錢了嗎？這群人財富猛進 今年億元俱樂部擬增至12.4萬人

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
2026年具有1億元以上的高資產人數將增加到12萬4千人，以全台2300萬人口數來看，約每185人就有1人資產超過1億元。路透社
2026年具有1億元以上的高資產人數將增加到12萬4千人，以全台2300萬人口數來看，約每185人就有1人資產超過1億元。路透社

隨著對外貿易、房地產、股市等規模持續成長，台灣財富管理市場規模快速擴大，KPMG安侯建業今（30）日發布首份「2026台灣財富管理趨勢報告」，預估2026年具有1億元以上的高資產人數將增加到12萬4千人，持有資產來到46.1兆元。

以全台2300萬人口數來看，約每185人就有1人資產超過1億元，亦即每千人，就有5至6人手握資產上億元。

KPMG分析，近年全球貿易摩擦與地緣政治風險升高，促使供應鏈重組與資金重新配置，帶動亞太地區財富快速成長，隨著區域經濟發展與高資產族群持續擴大，亞太已成為全球財富成長最快的市場之一，財富管理需求亦同步提升。

根據信託公會統計，截至2025年第4季，國內銀行信託業務規模已達9.83兆元，年增7%；證券商財富管理業務規模則達2799億元，年增9.7％，且連續6年維持5％以上正成長幅度。

KPMG金融服務產業主持會計師李逢暉表示，台灣在資通訊與半導體產業競爭優勢帶動下，出口表現強勁，支撐2025年經濟成長率創近15年新高，加權股價指數更連續3年維持逾20%的漲幅，帶動企業主、高階經理人及科技新貴等高資產客群快速累積財富，進一步推升財富管理市場需求。

KPMG與玉山合作共同發布「2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」研究指出，台灣具有1億元以上資產的高資產人數由2023年的9.3萬人增至2025年的11.8萬人，合計持有的資產為43.7兆元，預估2026年高資產人數可能進一步增加至12.4萬人，持有資產大概會來到46.1兆元，顯示國內投資人對專業財富管理服務需求持續提升。

李逢暉指出，從境內外基金、銀行理財、證券投資顧問到保險商品，各類財富管理業務均呈現穩健成長，其中ETF投資熱潮與高資產客戶財富管理需求，更成為推升市場規模的重要動能。

KPMG金融服務產業主持人陳世雄表示，金融科技與數位轉型已成為金融業發展的重要方向，隨著金管會推動虛擬資產服務提供者（VASP）專法，並開放專業投資人透過複委託投資海外比特幣現貨ETF，金融機構正積極布局虛擬資產保管、數位資產管理及穩定幣相關應用，拓展新型態財富管理服務。

陳世雄說，未來智能理財服務將逐步朝向整合傳統金融商品與虛擬資產的「虛實資產混合配置」模式發展；同時，隨著AI技術成熟，AI在退休規劃、稅務優化、跨市場投資配置及客製化投資建議等領域的應用可望更加普及，進一步提升財富管理服務效率與客戶體驗。

亞太

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