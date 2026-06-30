日圓創40年新低 專家：油價牽動Fed升息預期左右亞幣

近期日本官員屢次透過口頭干預，試圖緩和日圓貶勢，但未能發揮顯著成效，日圓依舊跌勢洶洶，摔至40年新低。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，市場對美國聯準會升息預期升溫，是這波亞幣貶值主因，未來國際油價是最重要的觀察指標。

日圓昨天在倫敦外匯市場一度跌破161.96日圓兌1美元，創1986年以來新低。

日本財務大臣片山皋月今天表示，在日圓兌美元跌至40年新低後，當局已準備好採取「適當行動」。市場解讀，片山皋月這番言論表明日本在上個月動用逾700億美元（約新台幣2.2兆元）進行干預後，仍隨時準備出手支撐匯率。

林啟超直言，不只日圓，近期亞幣普遍走弱，新台幣也不例外，關鍵因素就是美國聯準會6月中旬利率決策會議釋出鷹派訊號，而後市場又過度反應升息預期；強勢美元壓境的情況下，非美幣別都受到影響，只是日圓同時又有國內經濟結構問題，貶值考驗更大。

林啟超表示，日圓本身受到2大國內因素制約，導致匯率疲弱。一是日本貿易表現轉弱，出現貿易逆差，原因除了油價推升進口金額，汽車出口也面臨挑戰，進而削弱對日圓支撐。

第二，日本壽險公司因擔憂日銀升息，以及政府未來可能擴大發債推升公債殖利率，因而傾向先降低日債配置、增加海外投資，資金流向海外進一步加重貶值壓力。

「亞幣短期都會受到美元牽制」，林啟超表示，儘管他認為市場過度反應對聯準會的升息預期，但市場調整預期需要時間，國際油價是最重要的觀察指標。

林啟超說明，美國聯準會官員提交利率點陣圖預測的時間早於FOMC正式會議，當時國際油價還在每桶90美元之上，如今每桶已經跌至70多美元，只要油價可以維持在此水準，市場對於聯準會的利率決策路徑，應該會慢慢從升息轉為按兵不動，屆時美元若回吐部分漲幅，亞幣可望逐步擺脫弱勢。