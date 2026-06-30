台灣錢淹腳目！億元俱樂部再擴大 全台11.8萬人坐擁43.7兆資產

台灣財富管理市場持續擴大。KPMG安侯建業30日發布首份《2026臺灣財富管理趨勢報告》指出，在高資產族群快速增加、海外資金回流及政府推動亞洲資產管理中心等因素帶動下，台灣財富管理市場持續成長，並逐步提升在亞太財富管理市場的重要性。

KPMG引用信託公會統計指出，截至2025年第4季，國內銀行信託業務規模已達9.83兆元，年增7%；證券商財富管理業務規模達2,799億元，年增9.7%，且已連續六年維持5%以上成長，顯示市場需求穩健擴大。

KPMG分析，近年全球貿易摩擦及地緣政治風險升高，帶動供應鏈重組與資金重新配置，亞太地區也因此成為全球財富成長最快的市場之一，財富管理需求同步攀升。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，受惠資通訊及半導體產業競爭力帶動，台灣2025年經濟成長率創近15年新高，加權股價指數也連續三年漲幅超過20%，帶動企業主、高階經理人及科技新貴等高資產族群快速累積財富，進一步推升財富管理需求。

KPMG與玉山銀行共同發布的《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》也指出，台灣擁有1億元以上資產的高資產人士，已由2023年的9.3萬人增加至2025年的11.8萬人，合計持有資產達43.7兆元，預估2026年將增至12.4萬人、持有資產46.1兆元，顯示高資產客群持續擴大，對專業財富管理及資產傳承服務的需求也日益增加。

李逢暉表示，在亞洲資產管理中心政策、法規逐步鬆綁及海外資金回流等利多帶動下，境內外基金、銀行理財、投資顧問及保險等各項財富管理業務均穩定成長，其中ETF投資熱潮及高資產客戶需求，更是市場持續擴大的主要動能。

KPMG安侯建業金融服務產業主持人陳世雄指出，金融科技已成為財富管理發展的重要趨勢。隨著金管會推動虛擬資產服務提供者（VASP）專法，並開放專業投資人透過複委託投資海外比特幣現貨ETF，金融機構正積極布局虛擬資產保管、數位資產管理及穩定幣等新興業務。

他表示，未來財富管理將朝向結合傳統金融商品與虛擬資產的「虛實資產混合配置」發展，人工智慧（AI）也可望廣泛應用於退休規劃、稅務優化、跨市場資產配置及客製化投資建議，提升財富管理效率與客戶服務體驗。隨著政策支持、科技創新及市場需求同步成長，台灣有望持續朝亞洲資產管理中心目標邁進。