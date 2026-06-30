數位金融帶動徵才 每人可分4份工作 高於整體求職市場2份

在AI與產業數位轉型浪潮下，金融業成為科技專業與職涯發展的就業選擇之一，積極延攬AI數位金融、風控防詐等跨域人才。104人力銀行數據顯示，2026年6月金融投顧及保險業每月人才缺口達3.4萬人，每人可分到4份工作，高於整體求職市場2份，人才需求持續強勁。

104人力銀行將於7月4日於台北世貿一館舉行2026職涯博覽會，現場集結300家企業徵才，包含中國信託、台新新光金控、全支付電子支付等金融投顧及保險業者，並提供歡迎新鮮人的職缺、不限科系的職缺。

根據104人力銀行數據，求職者若想進入金融業，仍以營運核心的財會/金融專業類職務需求最高，2026年6月徵才17,000人；其次為第一線與顧客接觸的客服/門市/業務/貿易類徵才7,000人，後勤支援的行政/總務/法務類徵才3,100人位居第三。另外，因應數位金融快速發展，資訊軟體系統類人員每月徵才3,000人，已成為招募第四大職類，占整體9%。

104人力銀行2026年職涯博覽會當中，參展金融企業全數皆有招募AI或數位科技人才。產品端招募AI應用研發工程師，期待求職者熟悉Python或R語言，具備開發AI應用場景API與資料分析/處理的能力；也招募數據科學家，期待求職者追蹤與分析特定客群行為數據、交易數據分析及洞察，讓數位金融數據能替獲利帶來貢獻。

除了AI數位金融外，近年詐騙猖獗，金融業也招募風控防詐人才，像是資訊安全治理師，期待求職者能主責新興科技資安治理、具備處理事故應變能力以及資安意識推廣；也招募洗錢防制審查作業人員，處理可疑交易調查申報。第一線業務角色也逐漸轉型成財務顧問，透過專業分析與客製化規劃，協助客戶解決不同財務需求。