虛擬資產專法三讀 資誠解析五大重點一次看

立法院30日三讀通過《虛擬資產服務法》，正式為台灣虛擬資產產業建立專法監理制度。資誠分析，新法有五大亮點，包括虛擬資產服務商（VASP）全面改採事前許可制、開放金融業申請兼營虛擬資產業務、強化投資人保護、建立穩定幣專章管理，以及大幅提高違法罰則，象徵台灣虛擬資產監理由過去著重洗錢防制，正式邁向完整的業務監理架構。

首先，VASP將全面改採事前許可制。資誠表示，新法上路後，業者不再只是依《洗錢防制法》完成登記，而是須向金管會申請執照，並符合最低資本額、營業保證金及內部控制等要求。

第二，新法首度明文開放符合資格的金融業者，在金管會核准下兼營虛擬資產相關業務。普華商務法律事務所合夥律師李裕勳表示，目前除VASP已提前布局外，不少金融業者也積極評估投入虛擬資產市場，未來可依經營策略、客戶需求及法規開放程度，選擇兼營或透過子公司取得相關執照。

第三，為提升投資人保障，新法要求VASP將客戶資產與公司資產分離保管，建立商品審查及資訊揭露制度，禁止誇大或誤導性廣告，並強制加入同業公會，以提升市場透明度及交易安全。

第四，穩定幣首度納入專章管理，發行人須取得金管會許可，將足額準備資產存放於國內金融機構並獨立保管，且不得支付任何形式的利息或收益。

第五，新法也同步提高違法成本。未經許可經營虛擬資產服務業務者，最高可處七年以下有期徒刑，並得併科一億元以下罰金；涉及操縱虛擬資產交易價格或供需者，最重可處十年以下有期徒刑，並得併科二億元以下罰金。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，《虛擬資產服務法》三讀通過，代表台灣虛擬資產監理由洗錢防制正式邁向兼顧業務監理、投資人保護及金融穩定的完整架構，不僅有助產業創新，也可為推動亞洲資產管理中心注入新動能。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師吳尚燉表示，新法提供VASP更明確的發展方向，未來企業可依需求選擇與既有VASP或兼營相關業務的金融機構合作。資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平則提醒，金融業投入虛擬資產市場前，仍須評估後續子法、風險管理及資本要求，兼顧創新發展與金融安全。