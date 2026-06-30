萬事達卡攜手北捷 7/1起開通感應支付搭乘、部分信用卡友最高10％回饋

萬事達卡攜手台北捷運，7月1日起全面開通台北捷運「一嗶進站」感應支付搭乘，萬事達卡是全台唯一北中南捷運皆可感應搭乘的支付品牌，包括台北捷運、新北淡海輕軌、台中捷運、桃園捷運、高雄捷運，萬事達卡更攜手銀行提供卡友北捷搭乘優惠，最高享有5％到10%回饋。

萬事達卡攜手銀行夥伴，提供卡友北捷感應搭乘優惠：持中國信託uniopen聯名卡者，首次綁定Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay搭乘北捷享最高7%回饋，活動期間截至今年12月31日；持永豐銀行萬事達卡綁定Apple Pay使用感應式刷卡搭乘捷運，可享100%刷卡金回饋，使用永豐銀行現金回饋Green卡搭捷運感應支付，最高再享5%現金回饋，活動截至9月30日；新申辦第一銀行iLEO信用卡於核卡後90天，持卡感應支付搭乘台北捷運享10%刷卡金回饋，活動截至於12月31日止。

萬事達卡經濟研究所 (Mastercard Economics Institute ) 《2026旅遊趨勢報告》數據顯示，若以今年與去年同期國際航班目的地預訂之座位數比較，台北在今年6至9月的夏季旅遊旺季中，旅客成長幅度位居亞太區第七名，顯示台灣對外國旅客的吸引力仍持續成長。