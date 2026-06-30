凱基人壽推定期防癌健康險「愛有溢靠」 達成任務續期保費最高折減11%

癌症威脅日益嚴峻，根據衛福部統計，罹癌人數連年攀升，癌症時鐘也持續快轉，平均每3分48秒就有1人罹癌；其中選擇自費醫療的癌友，有三分之二負擔達30萬元以上，超過五成認為已造成家庭經濟衝擊，影響日常開支。為幫助民眾及早築起醫療防護網，凱基人壽新推出「凱基人壽愛有溢靠防癌定期健康保險」(下稱「愛有溢靠」)，不僅提供初次罹患癌症保障，更透過健康促進外溢機制，鼓勵保戶養成生活中的好習慣，有機會轉化為續年度保費折減。

凱基人壽深信，最好的防護是與保戶一起維持健康。當保戶在日常生活中養成照顧自己的好習慣，例如每年例行的牙科洗牙、挽袖捐血的熱血之舉，或是定期的癌症與肝炎篩檢、疫苗接種，這些原本就對自身健康有益的微小舉動，有機會轉化為1%的續年度保費折減。保戶提供健康檢查報告，即可享3%續年度保費折減；進一步體位達標，則最高享5%續年度保費折減。若再結合首/續期指定金融機構帳戶自動轉帳與申請電子保單，最高將可獲得11%的續年度保費折減，讓「保持健康」成為最划算的投資。

當初次罹患癌症，保戶需要一筆能立刻靈活運用的現金流，以把握黃金治療期。「愛有溢靠」提供初次罹患癌症（初期）或癌症（輕度）保險金、初次罹患癌症（重度）保險金。

此外，於本契約第二保單年度起之有效期間內符合保單條款約定之條件，提供初次罹患特定癌症（重度）保險金的保障，針對國人好發的特定癌症（重度）如男性攝護腺惡性腫瘤等，以及女性的乳房惡性腫瘤、子宮頸惡性腫瘤等，一旦初次罹患癌症（重度）並確診為保單條款約定之特定癌症（重度），診斷確定日在第三保單年度（含）起，最高可獲得保險金額1.5倍的給付。若還在繳費期間內，同時啟動豁免續期保險費機制。如保戶不幸身故或健康保險年齡達90歲之保單周年日，給付身故保險金或喪葬費用保險金或滿期保險金，保險契約即告終止。

以35歲的男性阿翔為例，投保「愛有溢靠」，保險金額100萬元，繳費期間20年，年繳保險費29,800元，首、續期採自動轉帳和申請電子保單，累計享2%之保費折減，首年年繳保費29,204元，若阿翔續年度起，每年均於指定期間內完成保單條款約定之指定疫苗接種、癌症篩檢、肝炎篩檢、捐血、洗牙、健康檢查報告（S級），續年度最高可享折減11%之保險費折減，續年度保費為26,522元。

假設阿翔在50歲時，診斷確定罹患攝護腺惡性腫瘤第三期，即給付初次罹患癌症（重度）保險金100萬元及初次罹患特定癌症（重度）保險金50萬元，並豁免續期保險費。另，假設阿翔投保後，至保險年齡90歲之保單周年日時未曾罹患癌症，領滿期保險金631,800元。