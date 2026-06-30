獲選臺大傑出校友！壽險公會陳慧遊：期許自己為台灣社會創造更多價值

中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊獲選國立臺灣大學115年度傑出校友，表彰其長年深耕金融保險領域，在推動產業發展、促進公共事務、支持教育及投入公益等方面的卓越貢獻。

國立臺灣大學表示，陳慧遊長期致力於壽險產業創新轉型，積極推動產業接軌國際，對提升臺灣保險產業競爭力貢獻卓著；同時長年回饋社會，支持教育深耕、關懷醫療與弱勢族群，持續投入公益服務，以實際行動實踐企業社會責任，因此獲選為115年度傑出校友。

陳慧遊畢業於國立臺灣大學動物科學系，投入金融保險產業多年，歷任多項重要職務，累積豐富的企業經營與金融管理經驗。擔任壽險公會理事長以來，秉持「保險守護社會」理念，積極凝聚會員公司共識，促進產官學交流合作，推動保險制度精進，致力打造兼具公平、創新與永續的保險發展環境。

面對人口高齡化、少子化及永續轉型等挑戰，陳慧遊持續帶領產業因應新趨勢，推動高齡及弱勢族群友善保險服務、數位金融創新、ESG永續發展等重要議題，並積極與主管機關、相關公協會及社會各界建立良好溝通平台，共同提升保險制度的韌性與社會價值，讓保險真正成為人民生活的重要保障。

除致力於產業發展外，陳慧遊亦十分重視教育與人才培育。他長期關注高等教育及青年發展，並持續支持母校國立臺灣大學推動跨領域人才培育，捐助設立「人文與科技的對話」通識講座，邀請各領域傑出人士分享生命經驗與專業觀點，鼓勵青年學生突破學科界限，培養人文關懷、跨域思維及國際視野，為未來社會培育兼具專業能力與社會責任的新世代人才。

在公益服務方面，陳慧遊多年來亦持續投入慈善公益及社會關懷，支持教育、文化及弱勢照顧等多元公益活動，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，善盡企業與個人的社會責任，期望透過持續投入，為社會創造更多正向影響力。

談及此次獲選臺大傑出校友，陳慧遊表示，這份榮耀不僅屬於個人，更是對一路以來共同努力的夥伴、保險產業及所有支持者的肯定。他始終感念母校培養其獨立思考、勇於承擔及服務社會的精神，也期許自己未來持續發揮所學，結合產業力量與社會資源，為臺灣社會創造更多價值。

壽險公會表示，陳理事長獲選國立臺灣大學115年度傑出校友，充分展現其在專業領域的卓越成就，也彰顯保險產業長期守護民眾、穩定社會的重要角色。未來，壽險公會將持續在陳理事長帶領下，攜手會員公司共同精進保險制度、推動金融友善，發揮保險保障人民及安定社會的核心價值。