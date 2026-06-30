虛擬資產服務法三讀 VASP公會：台灣數位金融邁新里程

立法院今天三讀通過虛擬資產服務法，VASP公會表示，專法通過象徵台灣虛擬資產產業正式跨入專法治理新時代，是劃時代里程碑；VASP業者表示，專法通過後，VASP業者跟金融業者分工權責更為明確，雙方未來互動將是合作大過於競爭。

中華民國虛擬資產服務商業同業公會（VASP公會）今天發布新聞稿指出，專法通過象徵台灣虛擬資產產業正式跨入「專法治理」新時代。

虛擬資產服務法三讀後，意味從產業自律走向專法治理，專法上路後VASP公會將聚焦3大任務，第一，積極協助主管機關制定專法相關子法，VASP公會將透過3大委員會「上、下架審查」、「紀律」以及「防範金融詐騙、洗錢暨法遵」，輔導業者在過渡期間能平穩運行，降低市場衝擊。

第二，接軌國際，保護投資人並強化境外平台管理。導入符合國際標準之防制洗錢、資安控管、投資人保護及市場秩序維護等機制，並參照國際監理趨勢，針對未經許可即向台灣民眾提供服務或進行招攬的境外虛擬資產平台，建立明確管理與執法依據，避免監理套利與風險外溢。

第三，串聯檢警調機關、主管機關、金融機構及合規VASP業者，建立更即時、更緊密的情資共享、可疑交易通報與反詐聯防機制，共同協助預防與阻斷詐騙資金，守護民眾資產安全。

MaiCoin集團表示，虛擬資產專法通過後，最大意義在於建立更完善的監理制度及投資人保護機制，有助提升市場信任與交易安全。後續將持續關注子法及相關配套措施，並依主管機關對許可申請的規範配合相關程序，在法定時程內完成申請。

MaiCoin集團指出，由銀行先行發行穩定幣，有助於建立市場信任及推動產業發展，而VASP的角色則是提供流通、交易等應用場景，目前也跟銀行業者就企業穩定幣結算服務等方面進行合作，將適時評估各項合作機會，與傳統金融業者共同推動台灣數位金融升級。

加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻受訪時表示，專法通過後，對整體市場是正向發展，虛擬資產產業要走向大眾化，不能只靠市場熱度，也須建立信任基礎。專法三讀通過後，合規業者與非合規業者的差距會更明確，用戶權益、資產保護、交易透明度與市場秩序也會更有制度保障。

同時，專法明確把穩定幣納入監理，並以十足準備、資產分離保管、贖回保障與禁止付息等原則作為基礎。

彭云嫻表示，這意味穩定幣未來不是單純的加密資產商品，而會更接近數位金融基礎設施的一部分，HOYA BIT未來也期待與銀行在穩定幣領域有更進一步合作，可能合作方向包含穩定幣上架與流通、法幣與穩定幣兌換、企業支付、跨境場景、資產託管，以及用戶端合規交易服務等。

彭云嫻指出，未來最理想的模式不是銀行與VASP各自發展，而是銀行負責信任基礎、資產管理與金融合規，VASP負責技術應用、用戶服務與市場流通，讓穩定幣成為安全、透明、可被大眾使用的數位金融工具。專法通過後，VASP業者跟金融業者的分工權責更明確，預期雙方互動會從過去競合關係，未來走向是合作大過於競爭。