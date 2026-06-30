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全台首檔AI人形機器人基金登場 滙豐投信7月6日開募

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐投信首發AI人形機器人多重資產基金。記者仝澤蓉／攝影
滙豐投信首發AI人形機器人多重資產基金。記者仝澤蓉／攝影

近期台灣股市屢創歷史新高，且多由半導體和AI供應鏈相關類股領軍。看準下一波AI浪潮，滙豐投信宣布，推出全台首檔人形機器人基金「滙豐AI人形機器人多重資產基金」，由台北富邦銀行擔任基金保管銀行，將於7月6日正式展開募集。

滙豐投信總經理林旻廷表示，AI已從雲端走入人們生活中，不再只是科幻電影的想像，具象為能與人類協作的人形機器人，是AI應用的最後一哩路，未來在日常生活的各個領域都將無所不在。今年是人形機器人發展元年，滙豐投信率先推出「滙豐AI人形機器人多重資產基金」，掌握藍海市場的成長初期，迎向科技革命的下一個黃金十年。

滙豐AI人形機器人多重資產基金以50％至70%鎖定人形機器人股票，其餘布局在低波動的短天期債券；並搭配獨家景氣動態調整機制，每月實施股債再平衡，有效控制波動，解決一般投資人擔心單押科技股風險較高的痛點，有效參與人形機器人產業的長期成長。

滙豐AI人形機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，這檔基金延續滙豐超核心策略的成功經驗，精選成長型企業，運用股神巴菲特的核心配置精神，採用「八二法則」，即80%的投資績效往往來自表現最好的前20%選股所貢獻，掌握關鍵少數的投資爆發力。

楊博翔認為，人形機器人有三大投資主題值得投資人關注，AI硬體與軟體、機電整合與自動化，及機器人公司。

多家外資投行對人形機器人的出貨量與市場規模亦提出樂觀推估，其中花旗證券預測2035年出貨量達1,300萬台，2050年更高達6.5億台；高盛證券認為，2026至2035年間，每年將維持約50%的高成長率。

機器人 台北富邦銀行

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