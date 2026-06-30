《虛擬資產服務法》專法三讀通過 VASP 公會：正式邁向金融專法治理

立法院30日正式三讀通過《虛擬資產服務法》（以下簡稱專法），中華民國虛擬資產服務商業同業公會（以下簡稱 VASP 公會）表示，專法通過象徵台灣虛擬資產產業正式跨入「專法治理」新時代，有賴於主管機關、立法機關以及整體產業積極推動，為台灣數位金融發展立下劃時代的里程碑。

作為公私部門溝通的關鍵橋樑，VASP公會特別感謝主管機關與立法機關在兼顧創新發展與風險管理的前提下，持續傾聽產業實務需求，以開放且務實的態度推動立法。專法的核心精神在於納管與創新，讓合規業者能在法制基礎上營運，保障投資人權益，實現社會對虛擬資產的信任與安心。

從產業自律正式走向專法治理，是台灣數位金融全面升級的全新起點。專法上路後的VASP公會將全力聚焦三大核心任務：

一、持續推動子法，確保市場平穩過渡：積極協助主管機關制定專法之相關子法 （包含設置辦法、人員管理規則、管理辦法、內部控制制度處理準則、異常交易管理辦法、委外作業辦法、財報編製準則等）。VASP公會將透過三大委員會「上、下架審查」、「紀律」以及「防範金融詐騙、洗錢暨法遵」，輔導業者在過渡期間能平穩運行，降低市場衝擊。

二、接軌國際，保護投資人並強化境外平台管理：導入符合國際標準之防制洗錢、資安控管、投資人保護及市場秩序維護等機制，並參照國際監理趨勢，針對未經許可即向我國民眾提供服務或進行招攬之境外虛擬資產平台，建立明確管理與執法依據，避免監理套利與風險外溢。同時，透過專法制度促成虛擬資產與主流金融體系融合發展，打造安全、可信且具國際競爭力的數位金融環境。

三、強化跨域聯防，展現反詐社會責任：串聯檢警調機關、主管機關、金融機構及合規VASP業者，建立更即時、更緊密的情資共享、可疑交易通報與反詐聯防機制。透過鏈上交易軌跡分析、風險地址辨識、異常交易監控及金流協查機制，共同協助預防與阻斷詐騙資金，提升整體金融犯罪防制效能，守護民眾資產安全。

展望未來，VASP公會將持續攜手各界，讓台灣成為兼具創新能量與監理韌性的重要基地，並再次感謝立法院跨黨派委員齊心大力推動本法案，支持產業長遠健全發展。