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股匯不同調 新台幣午盤失守31.9元
台北股匯不同調，台股盤大漲逾1,500點，但新台幣匯價午盤以31.911元暫收，貶值6.6分，成交量僅8.16億美元。
匯銀表示，今早盤外資匯出量並不明顯，「老大」也沒有強力調節。出口商則在貶破31.9元又出場拋匯。
美伊兩國將重敗和平談判，不過，市場仍對談判前景保持審債，主因伊朗於談判前夕再度表示，希望加強對荷莫茲海峽船舶通行的控制權，甚至不排除單方面推動相關措施，反映目前停火協議仍相當脆弱，地緣政治風險尚未完全解除。
此外，匯銀關注，美國最高法院裁定聯準會理事 Lisa Cook 可繼續留任，維持聯準會理事不受行政部門任意撤換的制度保障，市場認為有助於維護聯準會政策獨立性，降低市場對貨幣政策遭政治干預的疑慮，亦支撐市場風險情緒。
美元指數在101.3附近有撐。
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