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虛擬資產服務法三讀通過 業者：交易所將走向金融級治理

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
虛擬資產服務法三讀通過，業者：交易所將走向金融級治理。路透
虛擬資產服務法三讀通過，業者：交易所將走向金融級治理。路透

立法院今（30）日三讀通過「虛擬資產服務法」，台灣虛擬資產產業監理正式從現行洗錢防制登記制，升級為金融級許可制。未來虛擬資產服務商必須取得主管機關許可，並符合資本額、內部控制、稽核、資安、客戶資產保管與資訊揭露等要求，代表交易所不再只是科技平台或交易媒合業者，而是被納入更接近金融機構的監理框架。

業界認為，專法通過的最大意義，在於將過去偏重洗錢防制的管理，進一步擴大到營運體質、公司治理與投資人保障。換言之，虛擬資產業者未來不只要證明「資金來源乾淨」，也必須證明「公司經營穩健、客戶資產安全、資訊揭露透明」，產業門檻將明顯提高。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，這是台灣虛擬資產產業的重要里程碑，也讓台灣監理架構更接近歐盟、日本、韓國等國際趨勢。她指出，從登記制走向許可制，代表產業治理進入新階段；對交易所而言，未來必須用金融服務標準經營，把內控、資安、資產保管與資訊揭露制度化，並接受外部檢驗。對投資人來說，則意味著更高透明度與更完整保障。

彭云嫻認為，未來三年將是台灣虛擬資產產業從制度建立走向成熟的關鍵期。隨著許可制與後續子法陸續到位，市場秩序可望更清楚，傳統金融與虛擬資產業者的合作也可能進一步加深。

幣安亞太區負責人SB Seker表示，台灣建立完整虛擬資產監理框架，是市場發展的重要一步。也看好台灣區塊鏈與虛擬資產生態系潛力，認為專法有助台灣加密市場與國際接軌，在明確規則下促進企業與資本流動，也讓投資人在更完善的保障環境中參與科技創新。

資安

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