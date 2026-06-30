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虛擬資產專法完成三讀 立委：台灣不會缺席下一個數位金融時代

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委葛如鈞表示，這不只是單一產業法案的完成，更是台灣邁向數位金融治理新階段的重要里程碑。葛如鈞國會辦公室／提供
立委葛如鈞表示，這不只是單一產業法案的完成，更是台灣邁向數位金融治理新階段的重要里程碑。葛如鈞國會辦公室／提供

立法院會30日三讀通過《虛擬資產服務法》，正式為台灣虛擬資產產業建立專法監理制度。立委葛如鈞表示，這不只是單一產業法案的完成，更是台灣邁向數位金融治理新階段的重要里程碑，「我們正式向世界宣告：台灣不會缺席下一個數位金融時代。」

葛如鈞指出，過去虛擬資產在台灣長期停留於洗錢防制登記與灰色地帶之間，產業發展、消費者保護與風險控管都需要更明確的制度基礎。此次《虛擬資產服務法》完成三讀，代表台灣終於將不確定性轉化為制度設計，將風險納入監理框架，也將創新能量留在台灣。

葛如鈞表示，這部法案的核心精神非常清楚，「防詐不是扼殺創新，創新也不能犧牲人民財產安全。」未來虛擬資產服務事業必須在更明確的制度下運作，包括客戶資產分離、資訊揭露、平台上下架規則、內控制度與法遵責任等要求，都將成為守護投資人與健全市場秩序的重要基礎。

針對市場高度關注的穩定幣、衍生性商品與新型虛擬資產服務，葛如鈞表示，數位金融發展速度極快，法律不是終點，而是治理的起點。主管機關未來應持續面對國際監理趨勢、新興商業模式與跨境風險，進行滾動式檢討與調整，讓台灣在保障人民財產安全的同時，也具備與國際市場接軌的制度競爭力。

葛如鈞指出，虛擬資產市場走向清楚、透明、可監理的制度環境，對台灣而言正是重要機會。台灣具備強大的製造業能量、完整供應鏈、成熟金融體系，以及深厚的資通訊產業基礎。未來在專法制度逐步完備後，不僅能夠對接各國合規穩定幣的流通，也讓台幣穩定幣具備發展的想像。

他提到，包括股票、債券、基金、不動產、應收帳款、碳權及供應鏈金融等資產與服務，都有機會透過區塊鏈與智慧合約重新設計，賦予七天24小時不間斷的流通性，帶動更多元的金融創新應用，協助台灣產業更有效率地連結國際市場，並在全球金融體系中取得更有利的位置。

葛如鈞強調，今天之後，台灣對虛擬資產的公共討論，將不再只是停留在「虛擬資產洗蝦密」的疑問，而是開始回答更關鍵的問題，「負責任的數位金融治理，如何從台灣走向世界。」

葛如鈞最後表示，歷史會記得這一天，台灣選擇用法律建立信任、用制度守護人民、用創新連結世界。「Don’t Trust, just verify.」他說，數位金融的本質不只是相信，而是透過制度、透明與驗證建立真正可靠的信任基礎。隨著《虛擬資產服務法》完成三讀，也開啟了台灣數位金融的新起點。

葛如鈞 立委

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