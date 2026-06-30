一日手術逐漸普及 宏泰人壽推出「一年期非保證續保手術險附約」

醫療科技日新月異，特別是手術治療，透過手術技術革新及醫療設備持續精進，讓「一日手術」愈來愈常見。然而手術型態轉變，使得醫療費用結構亦隨之改變，進而衍生新的醫療保險需求；為因應此一趨勢變化，宏泰人壽推出手術險附約，協助保戶的保險規劃更周全。

宏泰人壽表示，隨著醫療科技快速發展，許多治療模式不同於以往，特別是在手術治療方面，微創手術、內視鏡手術、達文西機械手臂輔助手術等技術日益成熟，相關醫療設備亦持續精進，大幅縮短手術時間及患者恢復期；過去患者在手術後需住院數日觀察，現在大多可於門診或短期住院完成，有些情況下甚至術後即可返家休養。

手術型態的進步與轉變，連帶使得醫療保險保障需求產生變化：住院天數下降，然而新式醫療技術及手術方式可能伴隨較高醫療費用。有鑒於過去部分醫療保險保障多以住院期間產生的醫療需求為主，面對「一日手術」逐漸普及，宏泰人壽推出一年期非保證續保之「宏泰人壽金術適醫療健康保險附約（SUC）」以為因應，提供保戶更切合需求的保險選擇，亦可作為原有醫療保障的補強方案。

「宏泰人壽金術適醫療健康保險附約（SUC）」主要提供住院日額、加護病房及燒燙傷中心醫療、手術醫療、特定處置及意外創傷縫合處置等多項保障。在手術治療部分，符合保單條款約定之門診或住院手術皆可申請給付，涵蓋1,610項手術項目，另外亦提供106項特定處置保障。當被保險人於醫院或診所接受手術治療，其符合「手術項目表」所列項目者，即依投保之「保險金額」乘以該手術項目之給付倍數，給付「手術醫療保險金」。

以30歲男性投保「宏泰人壽金術適醫療健康保險附約（SUC）」為例，投保保險金額1,000元，附約年繳保險費約2,200元。若被保險人接受手術治療，即可依手術項目表所列之給付倍數計算手術醫療保險金，例如水晶體囊內（外）摘除術及人工水晶體置入術給付8倍保險金額，依保單條款約定可申請給付8,000元，全膝關節置換術給付35倍保險金額，即為35,000元。在特定處置部分，如接受黃斑部雷射術、內視鏡經鼻膽管引流術等治療，也可依項目表申請特定處置保險金；依照前述案例之投保保險金金額，當接受黃斑部雷射術時，給付3倍保險金額為3,000元，內視鏡經鼻膽管引流術則為10倍保險金額，理賠給付為10,000元，減輕醫療支出所造成的經濟壓力。

宏泰人壽提醒，醫療健康保險保障規劃應依個人年齡、家庭責任、財務狀況及醫療需求妥善安排，亦須隨著醫療及社會趨勢定期檢視保障內容是否符合現階段需求，在人生有需要的時刻，保險方能發揮保障功能，守護家庭生活穩定。