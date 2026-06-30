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虛擬資產服務法三讀 納管穩定幣、詐欺重罰2億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會30日三讀通過《虛擬資產服務法》，明定穩定幣發行依據，要求虛擬資產服務商（VASP）須取得主管機關（金管會）許可始得營業。針對詐欺或操縱市場行為者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1,000萬元以上、2億元以下罰金。

為避免虛擬資產市場被不肖利用洗錢，許多國家相繼將虛擬資產服務商（VASP）及穩定幣透過制定專法納入監理。對此，我國亦首度設立專法，訂定相關規範。

針對強化VASP監理，三讀條文明定，VASP應依規定種類，分別取得主管機關許可始得營業；未經許可及發給許可證照者，除主管機關另有規定者外，不得經營各該虛擬資產業務。VASP的開業、停業、復業、歇業、解散及業務範圍變更等，應經主管機關核准。

三讀條文指出，VASP應建立內部控制及稽核制度，以控管其業務相關風險與遵循相關法令；另應建立資通系統安全管理制度、營運資訊的管理及保密政策，確保資通安全，並應訂定營運持續性政策，確保其持續營運。

針對穩定幣發行，三讀條文規範，穩定幣是指「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」。若欲發行穩定幣，應由發行人向主管機關申請許可，且許可前應會商中央銀行同意。

三讀條文明定，穩定幣發行人應設置與維持十足的準備資產，儲存於境內金融機構，且該準備資產應與其自有財產分別獨立，除依規定繳存的準備金外，應全數信託予金融機構保管，並進行定期查核。穩定幣發行人就其發行的穩定幣，不得支付任何形式的利息或收益。

三讀條文規定，曾犯虛擬資產詐欺、洗錢或違反本法規定之罪，經判決有罪確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾5年者，不得擔任VASP負責人；已充任者，金管會應予解任。

三讀條文也指，非穩定幣持有人不得對準備資產行使任何權利；穩定幣發行人破產時，準備資產不屬於其破產財團，穩定幣持有人對於該準備資產，有優先受清償之權。

三讀條文強調，虛擬資產的發行或交易，不得就足以重大影響虛擬資產發行或交易的資訊有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信的行為，亦不得「直接或間接」從事影響虛擬資產交易價格或供需的操縱行為。違者處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1,000萬元以上、2億元以下罰金。

三讀條文設有過渡期條款。該法施行前已依「洗錢防制法」完成洗錢防制登記的VASP，應於法施行後12個月內向金管會申請許可，並於21個月內取得許可證照；必要時得延長3個月，以1次為限，屆期未申請或未獲許可者，不得繼續經營虛擬資產業務。

立法院會也通過15項附帶決議，其中包含要求金管會於本法通過後一年內，提出開放虛擬資產業提供衍生性虛擬資產商品服務的規劃案；並要求加強管理未經核准設立的境外交易平台，以避免境外業者侵蝕國內產業發展，防堵洗錢與詐騙死角。

金管會

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