立院三讀通過《虛擬資產服務法》 幣安亞太區負責人 SB Seker 祝賀

立法院30日上午10點22分正式三讀通過《虛擬資產服務法》，後續仍待總統公布專法、子法公布正式實施。幣安亞太區負責人SB Seker指出，很高興看到台灣在建立完整虛擬資產監理框架的道路上，邁出歷史性的重要一步。幣安也很榮幸能夠參與相關立法討論過程，分享幣安在全球不同市場的實務經驗與觀察。

SB Seker表示，相信台灣具備發展區塊鏈與虛擬資產生態系的巨大潛力，為本地金融市場帶來更多創新與機會。隨著專法正式通過，也期待這將成為台灣加密市場與國際接軌的重要基礎 —— 在明確的監理架構下，促進資本與企業的雙向流動，同時讓投資人在更完善的保障下，參與並受益於科技創新帶來的發展機會。