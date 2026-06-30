虛擬資產專法三讀通過！ 業者提前備戰二年內換照升級

立法院今日上午正式三讀通過《虛擬資產服務法》，未來台灣虛擬資產服務商（VASP）需申請執照許可才能營業，面對專法未來預計將祭出的七類執照、拉高最低資本額、營業保障金與內控內稽等門檻，本土加密貨幣交易所皆已提前進入備戰狀態，力拚於換照二年緩衝期內順利取得營業許可。

專法上路後，執照申請是業者面臨的首要關卡，依《虛擬資產服務法》規定，現行完成洗錢防制登記的VASP業者，未來仍須依七大業務類別申請營業許可，包括虛擬資產交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他虛擬資產服務商，經金管會核准後方可經營相關業務。由於加密貨幣交易所經營項目較廣，市場預期多數業者將申請三項以上執照。

面對許可制即將上路，業者已提前展開準備。MaiCoin集團表示，支持有助本土 VASP 產業長期發展及保障用戶權益的監理制度，將以延續既有業務為原則，評估申請所需執照，目前已啟動相關準備工作，後續將依主管機關規範及時程完成申請。不過也樂見產業朝更健全的方向發展，也期待主管機關在制度設計上，能考量不同業者的業務類型與規模差異，採取更彈性的方案。

幣託集團則指出，今年經營重點聚焦「合規」，將持續提供產業實務意見，配合主管機關完善制度。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，未來將依公司既有業務屬性，於專法施行、相關子法明確後，優先申請與交易平台、虛擬資產交換及資產保管相關之許可類別，並視市場需求評估其他業務別之申請時程。

富昇數位表示，樂見《虛擬資產服務法》通過後，對確立台灣虛擬資產產業監理架構之助益。此舉有助於提升產業透明度、市場信任及投資人保護，並促進產業健全發展。

資訊安全及內控制度被視為未來取照的重要關鍵。MaiCoin表示，在專法草案公布前便已著手準備，目前持續進行人員資格盤點、內控制度文件化、稽核機制強化及資訊安全架構優化，並將依未來子法規範持續調整；幣託則表示，已全面啟動合規升級計畫，持續強化內稽內控及資訊安全防護機制。

富昇數位表示，自成立以來即依循主管機關及VASP公會規範建立內控、法遵、稽核及資訊安全管理制度，持續優化系統權限管理、監控告警及虛擬資產保管等安全措施，並定期辦理弱點掃描、滲透測試及資訊安全檢測，以提升平台安全性及營運韌性。

除內控及資安外，市場也關注專法是否將提高業者的資本額門檻。依目前草案方向，VASP業者未來須符合最低資本額及營業保證金等要求，但實際標準仍待子法公布。業者普遍表示，期盼主管機關考量不同業務型態及經營規模，建立較具彈性的制度設計。

彭云嫻指出，資本額與營業保證金門檻的提高，方向上有助於提升整體產業的財務健全度與交易人保障，樂見主管機關建立更明確的進入標準，HOYA BIT已於近一年完成約新台幣1.2億元增資，並引進涵蓋金融治理、上市櫃企業、科技雲端、ESG永續等多元背景的策略股東，資本體質與股東資源同步強化。在此基礎上，公司資本結構與營運資金可支應新制要求，不致對營運造成壓力，後續將配合法規規範，並與主管機關保持密切溝通。

目前國內完成洗錢防制登記的VASP業者多已提前因應未來監理要求，除持續強化法遵及風險控管，後續將依實際規範配置資源，以兼顧法遵需求及長期營運發展。