立院三讀虛擬資產專法強化監理 明定穩定幣發行依據

立法院會今天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，發行人應設置與維持十足的準備資產，並與自有財產分離，並強化虛擬資產服務商（VASP）監理，須取得主管機關許可始得營業，另為防止市場不公正，也對詐欺或操縱行為訂出罰則。

隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，歐盟、韓國及日本等國家相繼將虛擬資產服務商（VASP）及穩定幣透過制定專法納入監理。

針對強化VASP監理，三讀條文明定，VASP應依規定種類，分別取得主管機關許可始得營業；未經許可及發給許可證照者，除主管機關另有規定者外，不得經營各該虛擬資產業務。VASP的開業、停業、復業、歇業、解散及業務範圍變更等，應經主管機關核准。

三讀條文明定，VASP應建立內部控制及稽核制度，以控管其業務相關風險與遵循相關法令；另應建立資通系統安全管理制度、營運資訊的管理及保密政策，確保資通安全，並應訂定營運持續性政策，確保其持續營運。

穩定幣發行方面，三讀條文定義，穩定幣是指「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」。欲發行穩定幣，應由發行人向主管機關申請許可，且許可前應會商中央銀行同意。

三讀條文明定，穩定幣發行人應設置與維持十足的準備資產，儲存於境內金融機構，且該準備資產應與其自有財產分別獨立，除依規定繳存的準備金外，應全數信託予金融機構保管，並進行定期查核。穩定幣發行人就其發行的穩定幣，不得支付任何形式的利息或收益。

為保障穩定幣持有人權益，條文明定，非穩定幣持有人不得對準備資產行使任何權利；穩定幣發行人破產時，準備資產不屬於其破產財團，穩定幣持有人對於該準備資產，有優先受清償之權。

為避免未來有虛擬資產詐欺或操縱行為，影響虛擬資產交易人權益與整體交易市場健全性，三讀條文明定，若有虛擬資產之發行或交易，不得就足以重大影響虛擬資產發行或交易資訊有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信行為，或是有「直接或間接」從事影響虛擬資產交易價格或供需的操縱行為，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。

立法院會也通過附帶決議，請金管會在此法通過1年內，提出開放虛擬資產業提供衍生性虛擬資產商品服務的規畫案，讓使用者有更多元市場服務，健全產業發展。