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甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

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日圓兌美元失守162關卡、甜到爆表！ 國銀曝未來走勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓兌美元近期趨貶，失守162關卡，30日一度跌至162.19。路透
日圓兌美元近期趨貶，失守162關卡，30日一度跌至162.19。路透

日圓再現甜甜價，甜到爆表！日圓兌美元近期趨貶，失守162關卡，30日一度跌至162.19，而日圓兌新台幣方面，根據臺銀匯率即期賣出價顯示，30日最低跌至0.1985，現鈔賣出價最低來到0.1999，持續出現0.2以下甜甜價。本國銀行分析，日圓兌美元本周恐持續在161之上偏弱震盪。

國銀分析，由於日本政府規劃投入370兆日圓於17項戰略產業，約占GDP的53%，加重市場對日債供給與財政紀律的疑慮升溫。同時6月綜合PMI擴張，製造業和服務業PMI分別達54.9和51.8，而投入成本增速創2022年7月以來最快，通膨壓力則仍偏高。

然而，國銀指出，日本央行升息緩慢，美日利差上行壓抑日圓兌美元走勢，雖然日本官員進行口頭干預警告，但效果有限，預估短期內仍在161至162.2區間偏弱勢震盪。

日圓 臺銀 新台幣

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