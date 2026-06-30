富邦產險攜手寵物公園 黑金卡會員享0自負額

寵物經濟持續升溫，為提供毛孩家庭更完善的保障選擇，富邦產險攜手全台超過145間直營門市的專業連鎖寵物店「寵物公園」，規劃其專屬會員的寵物險網路投保方案，依不同會員等級規劃多元保障，除每日保費不到10元的全會員方案，亦推出專屬黑金卡會員的無自負額方案，整體醫療保障最高可達15萬元，有效降低飼主醫療支出負擔，陪伴毛孩家庭享受更安心的養寵生活。

富邦產險表示，萬達寵物集團旗下「寵物公園」有百萬會員服務體系及OMO虛實整合服務，建構全方位寵物生活生態圈，此次基於守護毛孩健康的共同理念展開合作，讓飼主可於熟悉且信賴的消費場景中，輕鬆連結至富邦產險專屬活動頁面完成投保，期盼將日常照護服務延伸至醫療保障領域，協助飼主建立更完整的毛孩照護規劃。

針對寵物公園會員專屬寵物險方案，富邦產險進一步以首次投保之寵物貓為例說明，提供全會員入門保障的「方案一」每日保費不到10元，即可享有寵物門診費用最高保障3千元、住院與手術費用最高保障2萬元，醫療費用總額最高保障4.3萬元；黑金卡會員則有兩種方案可選擇，其中「方案三」為無自負額方案，有效降低實際醫療支出負擔，整體醫療保障最高可達15萬元，包括門診最高1萬元、住院最高6萬元、手術最高8萬元，提升重大醫療事件之保障。除醫療保障外，各方案均納入寵物侵權責任、協尋廣告、寄宿、喪葬費用補償等項目，強化保障完整性。

寵物公園會員可透過官方平台連結至富邦產險專屬活動網頁完成投保，無須額外安排寵物體檢，僅需輸入基本資料，即可串接農業部寵物晶片資料，自動帶入寵物資訊，大幅簡化投保流程，完成投保後可即時取得電子保單；後續如有理賠需求，於指定獸醫院診療後，亦無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，加速理賠申請效率，守護毛孩健康不費力。