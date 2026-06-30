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華南永昌證2026下半年投資展望會 熱烈報名中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券2026下半年投資展望會，實體講座名額有限，投資人儘早報名。（華南永昌證券/提供）
華南永昌證券2026下半年投資展望會，實體講座名額有限，投資人儘早報名。（華南永昌證券/提供）

台股屢創新高！面對川普2.0與全球AI賽局，下半年投資更需精準布局。華南永昌證券8月3日（周一）下午2點，於華南銀行國際會議中心（台北市松仁路123號2樓）舉辦2026下半年投資展望會，邀請台經院產經資料庫總監劉佩真與華南永昌證券海外商品部投資專家，以及華南投顧專業團隊，提供第一手觀點，掌握下半年的投資契機。

面對全球AI浪潮持續發酵，科技產業賽局進入白熱化階段，劉佩真將以「聚焦半導體、川普2.0 AI浪潮的雙重賽局」為題，帶領投資人洞悉地緣政治與AI創新交織下的科技產業趨勢，精準掌握半導體供應鏈的新一輪投資機會。

面對國際政經環境變數，海外市場的資產配置更顯重要，華南永昌證券海外商品部周恩靖將帶來2026下半年海外市場投資展望，剖析下半年全球資金流向與潛在機會，協助投資人透過多元資產配置策略，在震盪中尋找新平衡，穩健掌握國際市場報酬空間。

針對下半年整體市場走向，華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊將壓軸登場，主講2026下半年市場投資展望。憑藉豐富的總體經濟分析經驗，研究團隊將從資金動向與市場輪動節奏中，為投資人建立全局視野，發掘下半年的致勝關鍵。

華南永昌證券2026下半年投資展望會結合半導體產業、海外投資與宏觀市場三大面向，為投資人提供全方位的市場洞察與策略思考，現場席次有限，額滿為止。

線上報名連結：https://forms.gle/LMSctX9QKBCvMYms5

半導體 台股

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