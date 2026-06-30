台幣貶值壓力來了！股利匯出遇美元轉強 專家看32元關卡

台幣可望在本季寫下一年來首見季線升值，但後續走勢恐趨疲軟。隨著7月國內企業股利發放創新高，加上美元轉強，台幣短期將面臨較大的貶值壓力。

根據台灣證券交易所資料，今年上市櫃公司預計發放台幣逾2.5兆元（約785億美元）現金股利，創彭博資訊自1990年統計以來新高。由於海外投資人持有大量台灣半導體類股，領取股利後將台幣兌換成美元並匯出的需求，預料將加劇台幣短線波動。

新加坡華僑銀行策略師Christopher Wong表示，未來幾周，台幣可能進入較艱困階段，1美元兌32元將是近期重要關卡。若美國聯準會（Fed）持續釋出鷹派訊號、美元進一步走強，加上市場更加關注股利匯出因素，新台幣走弱可能性將提高。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）也指出，今年台灣企業獲利成長，現金股利發放金額將高於往年，對台幣的壓力可能超過外資流入股市帶來的支撐。

為緩和季節性波動，金管會已於4月開放外資可將股利直接以外幣留存於境外帳戶，該機制上路後有助於減緩匯市波動。

然而，市場預期聯準會今年可能升息，帶動彭博美元指數本月已上漲約2%。美國銀行（BofA）預測，Fed今年將升息3次、每次1碼，美元續強將對新台幣等低收益率貨幣帶來更大貶值壓力，因此已將年底美元兌新台幣匯率預測，由30.8元上修至32元。