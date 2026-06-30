台幣戲劇性反轉…央行進場干預 匯價中止連三黑

熱錢大舉進出，加上季底拋補匯需求交錯，新台幣匯價昨（29）日上演戲劇性反轉行情，盤中一度貶破31.9元，但午後在外資轉向匯入及出口商月底、季底拋匯、央行進場干預，由貶翻升，終場以當日最高價31.845元作收，升值1.5分，中止連三個交易日收黑，總成交金額縮減為29.43億美元。

匯銀人士指出，昨日早盤外資延續匯出力道，新台幣開盤後迅速走弱，最低一度觸及31.935元，跌破31.9元整數關卡。不過午後市場氣氛出現明顯轉變，約下午2時30分後，外資開始回補美元，其中花旗銀行率先出現較大規模匯入，帶動匯出力道減弱，加上出口商趁31.9元以上相對有利價位積極拋售美元，推升新台幣快速收復失土。

市場觀察，央行不樂見新台幣過度貶值，下午3時30分左右，開始進場調節匯市，將匯價自約31.88元附近進一步推升至31.845元收盤。匯銀分析，央行此舉可能考量當日台股收高，希望新台幣以升值作收，穩定市場信心，也避免匯價過度波動。

由於今天是6月底及第2季最後一個交易日，市場預期出口商月底及季底仍將持續拋匯，有助於抑制新台幣再度跌破31.9元。不過，外資資金流向仍將是短線匯價最大變數，若熱錢持續大幅進出，匯市波動恐難避免。

匯銀人士也回顧，去年6月底央行曾出現明顯「作帳行情」，當時新台幣單日重貶7.22角，引發市場關注。市場認為今年重演大幅「作價」的可能性不高。

央行統計，昨美元指數小跌0.1%，亞洲貨幣則漲跌互見，其中韓元貶值0.21%，表現最弱，日圓亦下跌0.12%；人民幣與星元分別升值0.1%及0.12%，新台幣終場小升0.05%，在主要亞幣中相對穩健；歐元則上漲0.14%。