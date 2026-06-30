國銀對美曝險第1季增1,300億 美連43季居金額最大國家

央行昨（29）日公布今年3月底本國銀行曝險情形，上季對美曝險季增41.94億美元，連續43季蟬聯最大外債曝險國，依照3月底新台幣兌美元匯價31.98元計算，新增曝險達1,341億元，增加主因是對美有價證券投資增加、存放聯邦準備銀行、和放款增加。

央行公布的第3季本國銀行曝險統計，依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為7,026億美元，較2025年12月底增加2.5%。 第1季本國銀行對美債權餘額2,090億美元，再創歷史新高，季增41.94億美元，也是連續43季蟬聯最大外債曝險國。

央行金檢處副處長謝人俊表示，本國銀行對美國債權自2015年9月起已連續43季超越中國大陸。中美曝險差距已經連12季突破千億美元，3月底雙方差距來到1,596.8億美元（約新台幣5.1兆元），差距續寫歷史新高。

至於本國銀行對中國大陸的曝險，3月為493.22億美元，較上季減少5.69億美元。近幾季，本國銀行對中國大陸的曝險整體維持在「500億±20億」美元範圍。波動因素包括同業資金拆存調整、對大陸金融業與公司行號放款等。

至於本國銀行3月對香港和新加坡的曝險則雙雙呈現季增，對香港部分增加21.58億美元，至340.37億美元，創近二年新高，主要是受同業間拆存增加、銀行往來擴大，和景氣沒有直接關係；至於對新加坡224.43億美元則是再創歷史新高，增加15.26億美元，主因受企業放款擴張推動。

此外，本國銀行3月對澳洲和英國債權也有明顯增加，前者增加至468.56億美元，季增28.95億美元，增加主因為銀行投資政府債券與放款。而對英國債權增加至251.7億美元，增加18.5億美元，主因為同業拆存、放款與投資增加。

首季本國銀行外債曝險對象以非銀行之私人部門占58.67%為主，銀行占27.01%次之，公共部門則占13.1% 。曝險前十大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計 5,166億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.54% 。