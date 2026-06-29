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獨董手握了工具 敢查、能查、查到底嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

金管會這次最大改變，不是賦予獨董新的調查權，而是把原本的監督職責變成一套可執行的制度。從介入時機、調查程序，銀行如何配合，都有明確程序可循。市場下一個問題是：獨董真的敢用嗎？

金管會把工具、和治理責任一併託付給獨董。接下來真正要接受檢驗的，是獨董是否敢查、能查、查到底。

第一個挑戰是獨立性。多數金控、銀行獨董都由董事會提名、股東會選任，在大股東主導架構下，如何維持獨立判斷是最大問題，是否會成為特定股東的打手？或僅流於「形式上」的獨立？

若獨立性無法落實，再大的治理工具也可能淪為擺設。尤其涉及關係人交易或大股東案件時，獨董能否以公司整體利益為依歸，將影響制度成效。

第二個挑戰是執行力。金管會要求銀行提供文件、人力與外部專家資源，意在解決過去「有責無力」的困境。

但是，實務上，資料是否即時完整、內部是否充分配合，仍待觀察。若配套流於形式，制度效果恐打折扣。

第三個挑戰是責任同步升高。過去獨董常因資訊不足難以全面掌握，如今制度與資源到位，未來難再以「不知情」為由。市場對其履職標準勢必提高。

因此，市場預期，未來獨董可能將更積極調閱資料、保留紀錄並聘請外部專家，以降低風險並建立決策軌跡。這類偏向防禦性的治理模式，是否成為常態仍待觀察。

金管會已把治理工具交到獨董手上，接下來，就看這把劍是否真的會出鞘。

金管會 董事會

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