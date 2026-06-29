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獨／金管會不讓獨董當門神！三協助三調查 可查董總、關係人交易

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／本報資料照片
金管會。 圖／本報資料照片

金控、銀行獨董不能再只是「門神」。為強化獨董職能，金管會已訂定作業程序，明列三大協助、三大調查事項，未來重大投資、關係人交易、董總被檢舉、大股東干政等案件，獨董都可依程序介入查核，強化監督、治理制衡。

金管會7月17日將召開「強化國銀獨立董事職能座談會」，邀集各銀行獨董出席，由銀行局長童政彰主持，目的就是把獨董推向銀行治理第一線。

金管會今年2月已透過銀行公會，要求金控及銀行納入「金控與銀行獨董協助與調查作業程序」並修正內規與配套資源。換言之，金管會已把「治理工具」交到獨董手上，接下來關鍵是落實。

這套作業程序最大的意義，在於把過去較抽象的「獨董責任」具體化。

獨董不能再只是董事會裡的獨立席次，更不是外界質疑的「老闆好友、或門神」，而是在重大治理事件發生時，須站上第一線，提供專業意見、甚至介入調查。

依作業程序，獨董可介入三大協助事項，包括重大財務決策、關係人交易及誠信經營議題。

未來重大投資、併購、資產處分、資金運用、董事及大股東關係人交易，甚至重大風險或社會高度關注事件，獨董都須提出專業意見，提升決策中立性。

三大調查事項則更具監督力道，包括高階管理階層檢舉、重大違反公司治理及吹哨案件。

如涉及董總等高階主管疑涉不法或不當行為，或董事濫權、大股東干政、重大損害股東權益等情形，獨董均可依程序介入釐清。

更關鍵的是，金管會要求金控或銀行不能讓獨董「空手查案」。

獨董可調閱文件、訪談人員，必要時動用稽核資源或聘請外部專家，費用由金融業負擔，確保查核能力。

為避免程序流於形式，金管會也規定，調查結果須經全體獨董決議後，以全體獨董名義函復金管會；若涉及特定獨董，須做利益迴避，並完整建檔保密，作為後續金管會查驗依據。

近期金融業接連爆發內控失靈、關係人交易、董事兼職及誠信經營等治理爭議，也讓獨董角色重新受到檢視。

金管會此舉等於宣示，金融業治理不能只靠事後開罰，更是把獨董的監督責任制度化，讓獨董不只要負責，更要有能力負責，從董事會內部建立更早、更實質的治理防線。

金管會 國銀 金控

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