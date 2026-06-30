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銀行 OBU、海外分行獲利創高 第1季首度突破400億元
因應全球供應鏈重整，銀行跟隨台商海外布局，再加上政府推動「亞資中心」，擴大跨境金流；中央銀行最新統計，今年第1季本國銀行OBU及海外分行稅後純益合計達414億元，首度突破400億元，創單季歷史新高，年增6.2%。在企業和個人資金跨境流動增加的環境下，預計今年全年本國銀行OBU及海外分行稅後純益可望再創歷史新高。
其中以中信銀、北富銀、玉山銀居前三大，獲利分別為101.8億元、44.3億元、31.4億元。根據統計，2025年全年本國銀行OBU及海外分行稅後純益達1,496.3億元，創歷年新高，年增35.7%。2026年第1季持續年增正成長。
2026年首季本國銀行OBU及海外分行個別獲利表現，進一步拉大高低差距，排名第一的中信銀獲利金額達101.8億元，年增61%，也是唯一站上百億的業者。排名第二的北富銀首季本國銀行OBU及海外分行獲利為44.3億元，年增5%；第三名玉山銀行為31.4億元，年減33%；第四名永豐銀行27.5億元，年減18%，第五名國泰世華銀行獲利23.2億元，年減8.5%。
首季本國銀行OBU及海外分行獲利前十名中，有五家獲利呈年增正成長，分別為中信銀、北富銀、第一銀（年增15%）、彰化銀（2801）（年增36%)、台新銀（年增64%）。
首季本國銀行OBU及海外分行獲利前五名，均為民營金控控旗下的銀行，合計前五大稅後純益達228.5億元，占整體獲利比為55%；泛公股銀行在該領域表現偏弱，能擠入獲利前十名者僅有一銀、兆豐銀、臺銀和彰銀。
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