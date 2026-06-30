銀行 OBU、海外分行獲利創高 第1季首度突破400億元

市場天天都有新題材 為何投資人卻越來越焦慮？ AI熱潮已經延燒三年，台灣加權指數光是今年以來就飆漲到四萬點。面對今年台股漲勢明顯，讓平常沒投資的民眾都心癢癢！然而，想進場又擔心市場已經過熱，怎麼買，成了投資人的大哉問。 2026年以來，AI伺服器、機器人、自駕車、高速傳輸與邊緣運算等題材輪番成為市場焦點。加上每天都有新的熱門族群與市場話題，不少投資人擔心錯過下一波行情，卻也害怕追價後面臨波動風險。 無論是投資小白或是股市老司機，怕錯過行情，更怕買在高點？部分投資人會透過專業研究團隊的分析資源，作為投資決策參考，從短期熱門題材中辨識出長期趨勢，有助於投資人從長期角度觀察產業與市場變化。 施羅德研究團隊觀察，近年市場輪動速度明顯加快，從AI基礎建設到AI應用落地，從半導體供應鏈到智慧製造與機器人產業，市場焦點持續擴散。對投資人而言，當市場資訊量快速增加，與其追逐每一個熱門題材，不如化繁為簡，將投資決策交給專家，從產業競爭力、企業獲利能力及長期成長動能等基本面著手。 AI浪潮從大型權值股擴散 中小型企業落地應用成為新焦點 當市場談論AI時，多數目光集中於大型科技權值股在技術研發上的獨到

2026-06-30 00:00