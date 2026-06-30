華票：2026年下半年不悲觀

台股熱絡，票券公司也趁勢賺進「機會財」。中華票券（2820）昨（29）日召開法人說明會指出，上半年股東權益報酬率（ROE）11.5%優於同業平均。總經理魏政祥表示，受惠於台股熱絡，首季券商向票券業者借款帶動票券業務成長51%、上半年預估年成長二、三成以上，展望下半年，「沒有悲觀的理由」，仍抱持審慎樂觀態度。

華票今年首季稅後純益為6.4億元，年增61.2%，每股純益（EPS）0.48元。發言人劉立凡指出，第1季營運表現亮眼，稅後純益較去年同期成長逾六成，淨收益年增86.37%，年化ROE達11.5%，高於票券同業平均9.04%。三大核心業務中，以票券及債券業務成長最為明顯，其中票券業務淨收益6.7億元、年增51%，債券業務淨收益3.2億元、年增248%，股權投資也由去年同期虧損轉為正數達0.39億元。

劉立凡說，債券部位操作策略是審慎控管部位、汰弱換強，維持台幣債券低水位，首季底台幣債市值約692億元、外幣債約247億元，伺機建置收益高的債務工具，債券未實現評價利益約5.31億元。