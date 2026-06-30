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台新銀辦論壇 分享投資趨勢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行舉辦投資趨勢論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資展望。圖左至右為台新銀行資深協理曾仁衍、台新銀行副總經理辛孝敏、財經節目主持人陳鳳馨、台新銀行總經理林淑真、元富投顧董事長江浩農、台新投信總經理葉柱均、台新銀行資深協理簡廷儒。台新銀行／提供
台新銀行舉辦投資趨勢論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資展望。圖左至右為台新銀行資深協理曾仁衍、台新銀行副總經理辛孝敏、財經節目主持人陳鳳馨、台新銀行總經理林淑真、元富投顧董事長江浩農、台新投信總經理葉柱均、台新銀行資深協理簡廷儒。台新銀行／提供

面對全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的環境，台新銀行財富管理攜手《今周刊》共同舉辦「2026台新投資趨勢論壇」，聚焦地緣政治變局與AI產業崛起兩大關鍵趨勢，從宏觀與產業視角深入剖析市場機會與潛在風險，為投資人在高波動市場中聚焦具實戰價值的策略方向。

台新銀行總經理林淑真致詞表示，面對瞬息萬變的金融市場，台新銀行持續以前瞻思維精進財富管理服務，透過科技AI導入，讓金融專業發揮更大價值。同時，台新銀行已正式進駐高雄亞洲資產管理中心金融專區，整合跨業務與跨平台資源，以「認真、創新、永續」為核心理念，致力提供客戶全方位的資產配置解決方案。

針對國際局勢與產業趨勢，今周刊董事長謝金河指出，雖全球仍受貿易戰與地緣政治衝突影響，台灣憑藉其關鍵科技產業優勢持續展現韌性，首季經濟表現亮眼，出口動能強，台股亦已躍升為全球第五大股票市場。在AI發展方面，台灣產業已擴展至完整供應鏈體系，並具備實質獲利支撐。資本市場正在重新評價未能接軌AI的企業，「不夠AI，就被邊緣化」，唯有掌握產業主軸，方能在結構性變動中掌握關鍵成長機會。

元富投顧董事長江浩農分析，在貿易衝突與供應鏈重組的背景下，全球市場已進入結構調整期，投資邏輯需由過往的線性思維，轉向更動態的策略配置。建議投資人採取滾動式投資策略，兼顧防禦與進攻，避免盲目追逐市場高點，轉而鎖定具備定價能力、能有效應對地緣政治與通膨風險的企業。

知名財經節目主持人陳鳳馨指出，面對AI商機與市場波動並存的新局，投資關鍵不在於押注單一題材，而在多元配置。AI擴散效益除了持續鎖定半導體與核心科技外，更應將目光投向受AI衍生出龐大需求的電力能源、基礎建設，以及率先導入AI升級的傳統產業。

台新銀行透過舉辦投資趨勢論壇，協助客戶掌握市場脈動與關鍵投資方向，並持續優化日常財富管理體驗。展望未來，台新銀行將持續以專業洞察結合創新服務，深化財富管理價值定位，協助客戶掌握關鍵趨勢與長期機會，致力成為客戶在資產配置及財富管理上的重要夥伴。

台新銀行 銀行 資本市場

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