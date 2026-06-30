玉山辦音樂會 深化台日情誼

玉山銀行今年再度以音樂為橋梁，於27日在日本熊本舉行「希望の音色」音樂會，由熊本縣市政府、台北駐福岡經濟文化辦事處、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本經濟同友會及熊本大學共同後援，吸引超過1,650位日本貴賓及台僑友人共襄盛舉，感受跨越國界的美好旋律，深化日台友好情誼。

熊本縣知事木村敬表示，熊本與台灣之間一直有著溫暖而深厚的情誼，十年前熊本地震時台灣伸出援手，至今仍深深銘刻在縣民心中。隨著台灣企業進駐投資、航班增加，雙方交流日益緊密，觀光、商業、教育與文化合作持續拓展，玉山所舉辦的音樂會促成深化交流，透過年輕世代的連結與互動，成為迎向未來的新芽。

此次音樂會，玉山金控（2884）創辦人黃永仁與董事長黃男州親率三個世代的主管同仁前往熊本，日本前首相夫人安倍昭惠、眾議院議員坂本哲志以及地方政府首長與工商界領袖共同出席，展現日本各界對日台友誼及文化交流的高度重視。

黃男州表示，日本與台灣擁有自由、和平與民主的共同價值觀，是長期相互支持的合作夥伴，音樂會以「希望の音色」為主題，象徵日台雙方優勢交織，如同不同樂器融合成和諧與充滿希望的樂章。

音樂會曲目涵蓋多元文化特色，演出團體精心選唱彼此國家的代表性歌曲，玉山合唱團演唱《高山青》、宮崎駿動畫組曲，也特別準備了日本貴賓非常喜愛的《千の風になって》等曲目。熊本市立日吉中學校音樂部用心準備《望春風》與《山のあなた》；熊本北高等學校吹奏樂部則演奏《四季紅》及熊本民謠《おてもやん》，透過音樂表達對彼此文化的理解與尊重，展現深厚情誼。

玉山銀行持續深化日本經營布局，目前在東京、福岡與熊本設有據點，大阪出張所也即將於今年9月開業，將為企業往來、觀光交流、產學合作與金融服務提供更多專業、便捷的服務。這場音樂會不僅是一場藝術饗宴，更象徵日台攜手走向充滿希望的未來。