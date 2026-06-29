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林榮泰接任新產總經理 生效日期自6月30日起
台灣產物保險（2832）今公告新任總經理由林榮泰接任，生效日期自6月30日起。
台產董事會今年4月17日就通過總經理人事異動案，原任總經理陳昭鋒因任期將於115年5月29日屆滿，屆時將卸任，由林榮泰接任總經理一職。但依規定需報請金融監督管理委員會保險局審查核准，待主管機關核可後正式生效。在過渡期間，由執行副總經理許加燐暫代總經理職務。
今台產公告林榮泰自6月30日起正式接任總經理職務。林榮泰畢業於國立政治大學與美國康乃狄克大學，曾任新安東京海上產險總經理，並擁有中華民國精算學會正會員資格，在台灣產險業與風險管理領域具有深厚資歷與影響力。
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