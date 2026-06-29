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樂天銀行日方股權微調 國票金配合四方簽署合約書

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

純網銀樂天國際商業銀行（RICB）日方股權結構出現微幅調整。國票金控（2889）29日發布重大訊息指出，與日本樂天銀行（Rakuten Bank）、樂天信用卡（Rakuten Card）及樂天人壽保險（Rakuten Life Insurance）四方共同簽署合資參加合約書，但該合約對於國票金持有樂天銀行的持股比例並無變動。

此次股權異動僅涉及日本樂天集團內部的組織與架構調整，台灣合資方國票金對樂天國際商銀的持股比例完全不受影響，依然維持原狀，整體台日股權分配並未發生實質改變。據了解，此次變更起源於日本樂天集團內部正著手規劃將樂天信用卡公司併入日本樂天銀行，以深化集團整合成效。

據了解，在原有的股權結構中，日本樂天信用卡持有樂天國際商銀1%的股份，為了因應未來的組織變革並確保現有股權架構不受影響，日方決定改由「日本樂天銀行」將日本樂天信用卡手中持有的1%股份轉讓給集團旗下的「樂天人壽保險」，意即日本信用卡公司併入銀行後，日本樂天銀行加上原信用卡公司的股權，依然能維持過半的50% + 1%的控制權，而新加入的「1%」股權則改由樂天人壽保險持有。

為配合夥伴辦理，國票金控依規定共同簽署合資參加合約書。該筆股權轉讓案目前尚待所有必要之金融監管機關許可後，才能正式生效。

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