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美國連43季居國銀最大曝險國 美中差距再刷新高

中央社／ 台北29日電
中央銀行今天公布3月底國家風險統計，依直接交易對手基礎，美國連續43季蟬聯國銀最大曝險國，金額續創歷史新高，中國維持第3名。美聯社
中央銀行今天公布3月底國家風險統計，依直接交易對手基礎，美國連續43季蟬聯國銀最大曝險國，金額續創歷史新高，中國維持第3名。美聯社

中央銀行今天公布3月底國家風險統計，依直接交易對手基礎，美國連續43季蟬聯國銀最大曝險國，金額續創歷史新高；中國維持第3名，而國銀對美中曝險的差距持續擴大，不只連續12季突破千億美元規模，也再創新高紀錄。

央行統計，115年3月底本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為7026億美元，較114年12月底增加2.50%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。

進一步觀察國銀曝險前10大國家（地區），依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計5166億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.54%。國銀曝險前10大排名與上季相同，名次並無變化。

美國長期稱霸國銀最大曝險國，今年3月底，國銀對美曝險餘額為2090.06億美元，續創歷史新高，占比29.75%。央行金檢處副處長謝人俊說明，主因是有價證券投資增加、存放當地聯邦準備銀行，以及放款增加。

盧森堡向來為全球重要基金註冊地及金融中心，國銀對當地曝險金額居高，排名第二。第三則是中國，3月底國銀對中曝險餘額為493.22億美元，季減5.69億美元。

謝人俊說明，國銀對中曝險於110年底達到595億美元的高峰，而後因中國陷入內需不足、不動產景氣不振、地方債務潛藏風險等經濟結構問題，加上國際供應鏈重組，內外因素夾擊之下，國銀對中曝險持續下滑，近期續於500億美元上下盤整。

今年3月底，國銀對美曝險金額再創新高，對中曝險下滑，導致美中曝險差距持續拉大。謝人俊指出，美中曝險差距自112年6月底突破千億美元大關後，已經連續12季突破千億美元規模，今年第1季攀升至1596.84億美元，再創新高紀錄。

國銀對日本曝險維持第5名，金額為383.01億美元，季減18.14億美元。謝人俊說明，主因是資金拆存，以及存放日本銀行資金減少所致，而日圓貶值1.92%也有影響。

美國 中央銀行 央行

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