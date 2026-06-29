快訊

鄭英耀請病假缺席教委會？教育部發聲「無關健康因素」：已獲召委同意

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀行舉辦「2026台新投資趨勢論壇」 聚焦AI浪潮投資新機會

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行舉辦投資趨勢論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資展望。照片左起為台新銀行資深協理曾仁衍、台新銀行副總經理辛孝敏、財經節目主持人陳鳳馨、台新銀行總經理林淑真、元富投顧董事長江浩農、台新投信總經理葉柱均、台新銀行資深協理簡廷儒。台新銀行／提供
台新銀行舉辦投資趨勢論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資展望。照片左起為台新銀行資深協理曾仁衍、台新銀行副總經理辛孝敏、財經節目主持人陳鳳馨、台新銀行總經理林淑真、元富投顧董事長江浩農、台新投信總經理葉柱均、台新銀行資深協理簡廷儒。台新銀行／提供

面對全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的環境，台新銀行財富管理攜手《今周刊》共同舉辦「2026台新投資趨勢論壇」，聚焦地緣政治變局與AI產業崛起兩大關鍵趨勢，從宏觀與產業視角深入剖析市場機會與潛在風險，為投資人在高波動市場中聚焦具實戰價值的策略方向。

台新銀行總經理林淑真致詞表示，面對瞬息萬變的金融市場，台新銀行持續以前瞻思維精進財富管理服務，透過科技AI導入，讓金融專業發揮更大價值，提升整體服務品質與決策效率。同時，台新銀行已正式進駐高雄亞洲資產管理中心金融專區，整合跨業務與跨平台資源，以「認真、創新、永續」為核心理念，致力提供客戶全方位的資產配置解決方案，陪伴客戶在多變環境中穩健前行。

針對國際局勢與產業趨勢，今周刊董事長謝金河指出，雖然全球仍受貿易戰與地緣政治衝突影響，臺灣憑藉其關鍵科技產業優勢持續展現韌性，首季經濟表現亮眼，出口動能強，台股亦已躍升為全球第五大股票市場。在AI發展方面，謝金河強調臺灣產業已由單一企業優勢，擴展至完整供應鏈體系，並具備實質獲利支撐，與過往網路泡沫情境顯著不同。資本市場正在重新評價未能接軌AI的企業，「不夠AI，就被邊緣化」，唯有掌握產業主軸，方能在結構性變動中掌握關鍵成長機會。

元富投顧董事長江浩農分析，在貿易衝突與供應鏈重組的背景下，全球市場已進入結構調整期，投資邏輯需由過往的線性思維，轉向更動態的策略配置。江浩農建議投資人採取滾動式投資策略，兼顧防禦與進攻，避免盲目追逐市場高點，轉而鎖定具備定價能力、能有效應對地緣政治與通膨風險的企業，建構具韌性的投資組合。

知名財經節目主持人陳鳳馨指出，面對AI商機與市場波動並存的新局，投資關鍵不在於押注單一題材，而在多元配置。AI擴散效益除了持續鎖定半導體與核心科技外，更應將目光投向受AI衍生出龐大需求的電力能源、基礎建設，以及率先導入AI升級的傳統產業，透過順應擴散趨勢的多元布局，方能在高波動環境中兼顧穩定與成長。

台新銀行透過舉辦投資趨勢論壇，協助客戶掌握市場脈動與關鍵投資方向，並持續優化日常財富管理體驗，提供跨行轉帳優惠、外幣兌換禮遇及多元生活回饋等專屬權益，從投資布局到日常金融需求，全面提升客戶服務品質。

展望未來，台新銀行將持續以專業洞察結合創新服務，深化財富管理價值定位，協助客戶掌握關鍵趨勢與長期機會，致力成為客戶在資產配置及財富管理上的重要夥伴。在多變的全球局勢中，台新銀行將陪伴客戶穩健前行，朝向資產長期成長與世代傳承目標邁進。

台新銀行 銀行 資本市場

延伸閱讀

迎接AI超級循環！凱基證券投資論壇 引爆年輕世代台美股投資熱潮

遠東商銀取得財管2.0執照 結合遠銀十樂品牌布局私銀市場

下個長線投資題材 專家點將

中信銀台新銀OBU獲利首季年增均逾6成 成為推升整體營運重要引擎

相關新聞

美國連43季居國銀最大曝險國 美中差距再刷新高

中央銀行今天公布3月底國家風險統計，依直接交易對手基礎，美國連續43季蟬聯國銀最大曝險國，金額續創歷史新高；中國維持第3...

林榮泰接任新產總經理 生效日期自6月30日起

台灣產物保險（2832）今公告新任總經理由林榮泰接任，生效日期自6月30日起。

臺銀及一銀統籌主辦文曄集團430億元聯貸案 超額認購2.2倍

臺灣銀行與第一商業銀行統籌主辦文曄科技股份有限公司及其子公司茂宣企業股份有限公司新臺幣430億元聯貸案，已於29日順利完成簽約，在13家金融同業踴躍參與下，超額認購逾2.2倍。

日圓兌美元匯率 元大投信評估短線匯價在158至163區間

元大投信今日宣布發行多重資產基金，並且預定在7月8日開始募集，其中包括日圓級別計價，由於日圓匯率跌破161兌1美元的價位來到新低點。對於日圓匯價，元大投信預期，短線會在158至163日圓之間的價位盤整。

首季本國銀行外債曝險對象 美國連續43個季度蟬聯最大外債曝險國

央行公布115年3月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為7,026億美元，較114年12月底增加2.50%，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。

豐興、東鋼新價平盤 建築用鋼進到整理期

鋼市進到第3季傳統淡季，29日豐興（2015）廢鋼與鋼筋平盤，東鋼（2006）H型鋼同樣平盤，結束連續12次調漲，建築用鋼行情展開橫向整理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。