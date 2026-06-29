凱基銀行「安心購」打造信任新機制 顛覆預付交易模式

凱基銀行致力推動數位創新服務再獲肯定！由《數位時代》主辦的2026年「FCA創新商務獎」日前舉辦頒獎典禮，凱基銀行「安心購Trust Buy」憑藉打造安全、便利的核銷機制，為業者及消費者建立雙贏且信任的支付模式，從優秀的參賽案中脫穎而出，榮獲最佳商業模式創新銅獎，展現凱基銀行以金融科技重塑商業模式、強化消費信任的卓越成果。

「FCA創新商務獎」為年度最具代表性的產業創新大獎，主要為鼓勵新科技的應用、創意與商業結合，期待發掘以消費者為核心、掌握社群特質、運用互動科技的商務模式創新典範，並邀集橫跨零售、顧問業、數位行銷、網路業、研究機構及創新領域的頂尖專家組成評審團，進行評選，凱基銀行此次能從跨產業中獲此殊榮，顯示「以客戶需求為中心」的核心價值，受到各界肯定。

凱基銀行表示，「安心購 Trust Buy」以創新解決消費痛點，整合預付金保管、服務履約核銷、分次撥款及資訊透明等核心機制，並支援信用卡與行動支付等多元付款方式，打造兼具「安全、透明、便利」的完整交易流程，確保每一筆預付金皆對應實際服務內容，不僅有效降低消費爭議，更從制度面強化交易安全，該機制亦獲得中華民國新型專利，重新定義預付市場的信任標準。

在實際使用情境中，「安心購Trust Buy」成功建立消費者、商家與銀行三方信任機制。消費者可透過系統即時查詢課程與使用紀錄，確保服務履約品質，降低因業者歇業或失聯所產生的風險；商家則無須提供高額擔保，即可導入銀行金流管理服務，不僅減輕資金壓力，更可提升成交率與品牌信譽，形成正向成長循環，為產業注入新動能。

凱基銀行「安心購Trust Buy」提供消費者及商家的創新服務，此次獲評審團一致好評。電通行銷傳播集團策略創新長邵懿文指出，「安心購」精準掌握當前消費者對於「信任」的核心需求，是極具發展潛力的創新方向；beBit TECH微拓科技商務長譚學凱則表示，團隊成功回應消費者對金流不確定性的焦慮，「解決到對的問題」，充分展現優異的商業模式設計能力與市場洞察力。

凱基銀行「安心購 Trust Buy」已於今年正式陸續推廣至不同應用場景，並透過示範合作店家成功驗證其可行性與商業價值。凱基銀行未來將持續運用金融科技深化交易安全與支付體驗，打造更加安心、透明且具信任基礎的消費環境，推動臺灣預付市場邁向制度化與永續發展，開啟以「信任」為核心的新經濟模式。