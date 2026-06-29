外資賣超縮手 新台幣小升收31.845元、貶值警報暫解

外資上週狂砍台股，匯出浪潮持續帶來貶值壓力，新台幣匯率今天再次摜破31.9元價位，不過午後貶幅逐步收斂，尾盤更上演豬羊變色，收盤收在31.845元，升值1.5分，守住31字頭。外匯交易員認為，只要台股不要再度重挫，新台幣貶值警報暫時解除。

台股26日重挫1683點，今天走勢反彈，最高達45521.63點，隨後漲勢收斂，收在44999.9點，上漲428.14點，月線約45355點得而復失。

根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣3312.37億元。外資狠砍台股且海量匯出，形成沉重貶值壓力，新台幣兌美元上週重挫，且在24日與25日、連2日成交量擠進史上前10大。外資今天賣超台股60.11億元，賣超動作明顯縮手。

新台幣兌美元今天以31.88元開盤後，外資延續匯出步調，匯價迅速貶破31.9元，盤中最低觸及31.935元，不過午後風向轉變，部分外資反手匯入，加上出口商於31.900元上方踴躍拋匯，跌幅逐步收斂，央行並於尾盤調節，匯價由貶翻升，終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額29.43億美元。

外匯交易員直言，外資分批匯出，賣超量能大致消化完畢，加上中東戰事看來告一段落，亞股今天也普遍收漲，提振投資人信心，下午部分外資轉頭匯入，與出口商同步站在美元賣方，匯價又站回31.8元。

外匯交易員認為，今天外資賣超台股量能大幅縮水、不到百億元，和上週相比，市場氛圍明顯好轉，只要台股不要再接連重挫，加重貶值壓力，月底出口商都有實質拋匯需求，可為新台幣提供有力支撐，貶破32元整數大關的警報應該「暫時解除」。