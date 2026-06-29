臺銀及一銀統籌主辦文曄集團430億元聯貸案 超額認購2.2倍

臺灣銀行與第一商業銀行統籌主辦文曄科技股份有限公司及其子公司茂宣企業股份有限公司新臺幣430億元聯貸案，已於29日順利完成簽約，在13家金融同業踴躍參與下，超額認購逾2.2倍。

本聯貸案資金用途為償還既有金融借款暨充實中期營運周轉金，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，並邀集彰化銀行及兆豐銀行共同主辦。本案原預計募集360億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額認購逾2.2倍，總承諾金額達796億元，最終以430億元結案，此亮眼成績充分顯示金融同業對文曄集團營運策略、健全財務結構及未來成長動能給予高度肯定。

文曄集團為全球市占排名第一的專業電子零組件通路服務商，營運版圖橫跨全球43個國家和地區，建構超過160個營業據點。受惠於全球整合效益顯現，文曄集團繼2025年營收首度破兆元、稅後純益達135億元的亮麗表現，2026年第1季合併營收亦達4,943億元、稅後純益達70億元，雙雙續創歷史同期新高。在營運規模高速擴展的同時，文曄集團亦深植「專業誠信、永續經營」的理念，長期關注ESG實踐，並已連續六年獲選為臺灣公司治理評鑑上市公司前5%，展現其健全的公司治理制度與卓越的執行力。

臺灣銀行長期秉持「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」核心價值，深耕聯貸市場，截至2025年已連續七年蟬聯臺灣聯貸市場統籌主辦行(Mandated Lead Arranger)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍，奠定穩定的市場領先地位；在社會責任方面，臺灣銀行響應國家政策不遺餘力。為協助企業因應美國關稅衝擊，積極配合財政部推動「金融支持措施」，並榮獲財政部2025年「金融支持措施-貿易融資利息減碼(收)」績優金融機構肯定；同時，臺灣銀行持續善用信保機制，榮獲「協助中小微企業多元發展獎（淨零轉型類）」及「信保金質獎(授信經理人)」等獎項，顯示全方位協助國內企業經營與發展之具體成效。

積極拓展聯貸市場版圖的第一銀行，今年第1季在額度管理行（Bookrunner）及共同主辦行(MLA)取得雙料亞軍，第2季持續深化對科技產業的支持，統籌主辦多筆AI、電子等相關產業聯貸案，並榮獲金管會頒發「辦理六大核心戰略產業放款優等銀行」。永續發展方面，第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），母公司第一金控九度入選S&P Global永續年鑑成員，排名全球銀行業前5％，並連續八年蟬聯DJBIC道瓊領先指數中最高級之「世界指數」成分股。第一銀行將持續發揮金融影響力，促進產業創新轉型並攜手企業共同實踐永續目標，貫徹「領航新局‧永續共進」之經營願景。