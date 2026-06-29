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合庫銀行攜手暉盛科技 啟動持股信託共創永續價值

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

合庫銀行積極響應金管會信託業發展策略藍圖推動計畫，已連續四年榮獲金管會「員工福利信託獎」殊榮。近期再度攜手暉盛（7730）科技股份有限公司，共同啟動員工持股信託計畫，打造企業與員工共享成長的信託平台。

暉盛科技深耕電漿技術領域，專精於電漿製程應用。產品線橫跨半導體及環保應用之電漿廢氣廢水處理設備，展現公司的永續思維，並在114年底於創新板上市。面對人才競爭需求，暉盛科技將人才視為推進技術革新的核心資產，期盼藉由此次導入持股信託，建立具備長期誘因的激勵機制，以吸引優秀人才加入，同時留任內部員工。

員工持股信託結合企業提撥與員工自提機制，透過專業信託管理，協助員工以循序漸進方式累積資產與公司持股，培養長期投資及退休準備觀念，同時建立企業與員工共榮共好的良性循環。隨著企業對公司治理、人才發展及永續經營議題日益重視，員工持股信託已成為企業深化員工照顧與提升競爭力的重要工具。

合庫銀行長期深耕信託業務，具備豐富實務經驗與完善服務團隊，可依企業需求提供客製化規劃及專業諮詢服務，協助企業建構更具韌性的福利制度，攜手打造兼顧員工福祉與企業永續發展的優質職場環境，落實普惠金融精神，創造企業、員工的雙贏局面。

金管會

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