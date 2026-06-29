全球人壽加入失智友善組織 深化金融友善服務

全球人壽秉持「以客為尊，待客如己」的精神，持續深化落實公平待客原則，董事長林文惠日前率領總經理及全體董事，親赴桃園分公司視察友善服務措施，同時，面對超高齡社會的到來，全球人壽積極推動失智友善服務，目前全台15個營業據點都已加入失智友善組織的行列，以實際行動落實公平待客，展現上下齊心維護消費者權益。

全球人壽致力成為守護弱勢族群的重要力量，將「公平待客」納入核心企業文化之一，積極提供消費者環境友善、溝通友善、服務友善的金融服務體驗。董事長林文惠訪查桃園分公司時表示，面對保戶時，專業固然重要，「傾聽」更是關鍵，同仁透過多問與多聽，不僅可以安撫保戶的焦慮，更能將公司的價值從「制度」提升至「溫度」，這正是「因為愛 責任在」品牌理念的最佳體現。目前全台營業據點已全面加入失智友善組織，展現對高齡與失智保戶的關懷，同仁應秉持「不只把事情做對，更要把事情做暖」的態度，用充滿溫度的服務累積信賴，讓每位走進全球人壽的保戶，都能感受到最實質且長久的溫暖幫助。

同時，因應弱勢族群不同的需求，全台服務據點已導入多項友善設施，包括：電梯旁設立告示牌導引、愛心鈴、友善通道、預約服務；針對高齡長者，提供多項樂齡服務，如友善叫號機、老花眼鏡、名片型放大鏡等設備；為消弭溝通障礙，提供多元友善的多國語言與手語翻譯服務，並歡迎友善導盲犬進入，確保每位客戶都能在無障礙的環境下，獲得即時且適切的保險服務。

在落實公平待客重點工作中，防詐安全網的建構尤為關鍵。具體作為包含：與刑事警察局簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，並與警政署165反詐騙專線中心深度合作，強化情資共享與即時通報機制。這項努力已轉化為實質成果：去年全球人壽服務櫃檯人員憑藉專業敏銳度，成功攔阻10件詐騙案件，阻詐金額超過新台幣900萬元。同時，為強化保單安全，更提供指定保單聯絡人機制，讓客戶申請保單解約、提領或借款時，提供多一層的關懷與檢核，守護客戶的經濟安全。

全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力於提供最適切的金融服務，承諾在客戶最需要協助的時刻，提供最即時、最完善的保險保障。透過多元申訴管道、失智友善服務及數位轉型，持續落實公平待客原則，成為客戶最堅實的後盾，以行動實踐企業社會責任。