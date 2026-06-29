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日圓兌美元匯率 元大投信評估短線匯價在158至163區間

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
對於日圓匯率未來走勢，元大投信分析，雖然日圓貶值的趨勢會放緩，但在美國至年底降息無望，美日利差持續並未收窄之下，要逆轉走勢，仍較為困難。路透
對於日圓匯率未來走勢，元大投信分析，雖然日圓貶值的趨勢會放緩，但在美國至年底降息無望，美日利差持續並未收窄之下，要逆轉走勢，仍較為困難。路透

元大投信今日宣布發行多重資產基金，並且預定在7月8日開始募集，其中包括日圓級別計價，由於日圓匯率跌破161兌1美元的價位來到新低點。對於日圓匯價，元大投信預期，短線會在158至163日圓之間的價位盤整。

很多民眾因為看升日圓，早在155美元至158美元價位就大舉買進，但日圓匯率跌跌不休，民眾也看不到解套的契機，此時進行日圓相關產品的投資，也成為民眾暫時將日圓資金落腳的去處。

對於日圓匯率未來走勢，元大投信分析，雖然日圓貶值的趨勢會放緩，但在美國至年底降息無望，美日利差持續並未收窄之下，要逆轉走勢，仍較為困難；元大投信指出，日本首相高市早苗昨日發布新方針，希望在平衡貿易及物價之下，日本銀行即使升息，也不要過度積極，因此日本銀行將不會大升息，這使未來美日利差不會改變，因此估計匯價短期在158至163的區間，或是155至165區間。

元大投信也指出，即將募集的多重資產基金的確開放閒置的日圓資金有好的投資管道，並且強調，不論哪個級別（指用台幣、美元、或日圓投資），資本利得的漲幅都有助於平抑匯率的影響。

金管會規定，多重資產基金包括ETF、股票、債券、包括黃金等另類資產都可涵蓋在內，其中，股票與債券的占比最高都不能超過70%，由於市場缺乏降息因素激勵使債市七上八下，因此目前這檔基金的債券部位占比也只有20%，其中股票目前占比70%，也反應出元大投信對股票仍舊看多。至於何時拉高債券的部位？元大投信則表示有兩種情況，其一，國際大廠的AI投資支出倘若放緩，使股市動能消失時，就會降低股票部位，這時有可能拉高債券部位，但也得視債市情況而定，不見得就一定增加債券的部位，另外，美國開始有降息可能出現，帶動債券資本利得可能性時，就會加碼債券。

而對於ETF的配置，元大投信則說明，會以主題型為主，例如目前先以費半、偏AI類型的ETF作為標的，但若進場碰到市場偏向盤整時，這時相較於主題式的ETF，反而會選擇搭配與大盤指數連動高的指數型ETF，此外在另類資產的部分，搭配天然氣、能源與黃金等這類ETF，都在刪選清單之列。

元大投信今日宣布發行多重資產基金，針對日圓兌美元走勢，元大投信預期短線會在158至163日圓之間盤整。記者朱漢崙／攝影
元大投信今日宣布發行多重資產基金，針對日圓兌美元走勢，元大投信預期短線會在158至163日圓之間盤整。記者朱漢崙／攝影

日圓 匯率 元大投信

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