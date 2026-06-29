快訊

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

蔡阿嘎二度道歉！認貼標籤讓討論失焦 親吐「我需要深刻反省」

影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

首季本國銀行外債曝險對象 美國連續43個季度蟬聯最大外債曝險國

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行。圖／本報資料照片
中央銀行。圖／本報資料照片

央行公布115年3月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為7,026億美元，較114年12月底增加2.50%，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。

首季本國銀行外債曝險對象以非銀行之私人部門占58.67%為主，銀行占27.01%次之，公共部門則占13.10% 。曝險前10大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計 5,166億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.54% 。

根據中央銀行的最新統計，美國已連續43個季度蟬聯我國本國銀行最大外債曝險國（依直接風險統計）。

美國 中央銀行 越南

延伸閱讀

首季本國銀行OBU及海外分行獲利創同期新高 突破400億元

5月富豪戶交易更熱、買債更冷 海外債跌破百億

國發會推赴美投資融資保證 永豐銀出資2500萬美元

美伊協議簽了、制裁鬆了…銀行和企業卻不敢動 關鍵障礙曝光

相關新聞

日圓兌美元匯率 元大投信評估短線匯價在158至163區間

元大投信今日宣布發行多重資產基金，並且預定在7月8日開始募集，其中包括日圓級別計價，由於日圓匯率跌破161兌1美元的價位來到新低點。對於日圓匯價，元大投信預期，短線會在158至163日圓之間的價位盤整。

首季本國銀行外債曝險對象 美國連續43個季度蟬聯最大外債曝險國

央行公布115年3月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為7,026億美元，較114年12月底增加2.50%，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。

豐興、東鋼新價平盤 建築用鋼進到整理期

鋼市進到第3季傳統淡季，29日豐興（2015）廢鋼與鋼筋平盤，東鋼（2006）H型鋼同樣平盤，結束連續12次調漲，建築用鋼行情展開橫向整理。

meta.ai 掀熱潮 這檔亞股基金績效一年翻三倍、十年翻十倍

社群媒體不只有人類網友，還有AI網友。Meta的AI機器人meta.ai在threads上線後，馬上融入網友們的討論串，還叫大家盡量使用它，反正燒的都是Meta伺服器。現在許多網友每天上網第一件事，就是跟meta.ai聊天，或是在留言區呼叫meta.ai。因此，meta.ai常被網友玩爆額度上限。

台股漲 外資仍匯出 新台幣看貶32元關卡

新台幣貶勢未歇，台北外匯市場今（29）日中午暫收31.925元，貶值6.5分，逼近32元整數關卡，顯示台股雖反彈，但外資匯出壓力仍未完全解除。

金融競爭力論壇後天登場／亞資中心 開啟創新時代

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，列為13項戰略產業之一。兩年來，亞資中心資產管理規模成長，已遠超出原訂目標。其中高雄專區規模已達5,158億元，未來待高雄運作進一步成熟後，不排除複製高雄經驗，擴至其他縣市，開啟金融創新與均衡發展的新時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。