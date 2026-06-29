首季本國銀行外債曝險對象 美國連續43個季度蟬聯最大外債曝險國

社群媒體不只有人類網友，還有AI網友。Meta的AI機器人meta.ai在threads上線後，馬上融入網友們的討論串，還叫大家盡量使用它，反正燒的都是Meta伺服器。現在許多網友每天上網第一件事，就是跟meta.ai聊天，或是在留言區呼叫meta.ai。因此，meta.ai常被網友玩爆額度上限。

2026-06-29 14:49