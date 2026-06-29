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首季本國銀行外債曝險對象 美國連續43個季度蟬聯最大外債曝險國
央行公布115年3月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為7,026億美元，較114年12月底增加2.50%，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。
首季本國銀行外債曝險對象以非銀行之私人部門占58.67%為主，銀行占27.01%次之，公共部門則占13.10% 。曝險前10大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計 5,166億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.54% 。
根據中央銀行的最新統計，美國已連續43個季度蟬聯我國本國銀行最大外債曝險國（依直接風險統計）。
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