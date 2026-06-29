國發會推赴美投資融資保證 永豐銀出資2500萬美元

永豐銀今天表示，董事會26日決議通過出資2500萬美元，參與企業投資美國融資保證機制計畫，透過與政府攜手合作，提供最高5成融資保證，期許以金融力量支持台灣企業順利取得營運資金、拓展海外版圖。

為深化台美高科技戰略夥伴關係，國發會推出企業投資美國融資保證機制，共有15家公民營銀行表態參與首期方案的募資，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款總計可達13.75億美元。

永豐銀今天發布新聞稿表示，隨著人工智慧技術快速發展，帶動台灣企業生產的半導體晶片、伺服器與相關電子零組件需求強勁。企業投資美國融資保證機制是由政府透過融資保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元授信額度，以加強台灣科技產業的全球競爭力進而深化布局，同時延伸國銀金融服務範疇。

永豐銀說明，包括本國企業、或本國人控制的外國企業，以及半導體、ICT（資訊與通訊科技）供應鏈及其他核准專案企業，均為此保證機制的合作對象；資金用途涵蓋購置機器設備等資本性支出、或營運資金及發展產業聚落等。

永豐銀補充，已於美國、越南、香港及澳門等地設置海外服務據點，亦轉投資永豐銀行（中國）及柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret，並於去年4月獲准於澳洲申設雪梨分行，盼透過提供完整的在地金融解決方案，陪伴企業拓展海外商機，亦扮演客戶最堅實的金融後盾。

首期企業投資美國融資保證機制共有15家公民營銀行響應，包括出資7500萬美元的有台銀和中信銀；出資5000萬美元的兆豐銀、華南銀、合庫銀、第一銀；以及出資2500萬美元的有北富銀、國泰世華銀、台新銀、玉山銀、永豐銀、元大銀、彰銀、台企銀、土銀。