快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

遠東商銀取得財管2.0執照 以「十樂」品牌布局私銀市場

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
遠東商銀近期獲金管會核准開辦財管2.0業務，由遠東商銀董事長周添財（圖中）、遠東商銀總經理林建忠（圖左）、遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩（圖右）共同宣示將以「遠銀十樂」品牌精神結合家族辦公室與3W核心架構，全面深耕高資產財富管理市場。遠東商銀／提供
遠東商銀近期獲金管會核准開辦財管2.0業務，由遠東商銀董事長周添財（圖中）、遠東商銀總經理林建忠（圖左）、遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩（圖右）共同宣示將以「遠銀十樂」品牌精神結合家族辦公室與3W核心架構，全面深耕高資產財富管理市場。遠東商銀／提供

遠東商銀（2845）正式取得主管機關核准開辦高資產客戶財富管理業務（財管2.0），將結合家族辦公室、跨域顧問資源及3W核心架構，打造涵蓋跨境資產配置、家族治理與永續接班的整合營運體系，全面強化高端金融市場運營，提供一站式專業服務。

根據金管會最新統計，截至2026年4月底，全台高資產客戶人數已突破2.4萬人，資產管理規模（AUM）達新台幣2.55兆元，顯示市場需求持續成長。

伴隨企業交棒、跨境資產配置等需求日益提升，遠東商銀2020年即設立「高資產業務團隊」，並於2025年進一步整合財富管理、地政、信託、稅務等跨領域專家，重磅優化「家族辦公室」核心專家團隊，並透過連結會計師、律師、顧問公司及專業機構之異業結盟，滿足客戶在投資管理、保險規劃、國際稅務、家族信託、企業接班、公益慈善等多元需求，滿足客戶更具前瞻性的金融體驗。

遠東商銀總經理林建忠表示，取得財管2.0執照，不僅代表服務量能的提升，更是遠銀深化高端市場布局的重要里程碑。面對亞洲資產管理中心帶來的新機遇，客戶關注的已不只是財富增長，更包含家族和諧、企業接班與社會價值。將結合「遠銀十樂」品牌精神、集團多元資源、跨域顧問團隊及金融科技優勢，陪伴客戶建構更具韌性與延續性的未來藍圖。

林建忠指出，未來將積極進駐國家級亞洲資產管理中心高雄專區，爭取高端業務試辦機會，持續深耕跨境財富管理與傳承規劃，進一步實踐高資產財富管理全景式布局。

延伸閱讀

5月國銀富豪戶狂增逾千人 為何AUM沒跟著爆？財管商戰升級了

中信銀台新銀OBU獲利首季年增均逾6成 成為推升整體營運重要引擎

專業與公益雙迎捷報 大華銀投信旗下ETF規模創高峰

券商財管大戶交易額暴衝 5月相關金額增404億元 寫史上最大量

相關新聞

meta.ai 掀熱潮 這檔亞股基金績效一年翻三倍、十年翻十倍

社群媒體不只有人類網友，還有AI網友。Meta的AI機器人meta.ai在threads上線後，馬上融入網友們的討論串，還叫大家盡量使用它，反正燒的都是Meta伺服器。現在許多網友每天上網第一件事，就是跟meta.ai聊天，或是在留言區呼叫meta.ai。因此，meta.ai常被網友玩爆額度上限。

台股漲 外資仍匯出 新台幣看貶32元關卡

新台幣貶勢未歇，台北外匯市場今（29）日中午暫收31.925元，貶值6.5分，逼近32元整數關卡，顯示台股雖反彈，但外資匯出壓力仍未完全解除。

金融競爭力論壇後天登場／亞資中心 開啟創新時代

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，列為13項戰略產業之一。兩年來，亞資中心資產管理規模成長，已遠超出原訂目標。其中高雄專區規模已達5,158億元，未來待高雄運作進一步成熟後，不排除複製高雄經驗，擴至其他縣市，開啟金融創新與均衡發展的新時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。