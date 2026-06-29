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永豐銀出資2,500萬美元 參與國發會「企業投資美國融資保證機制」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀董事會決議通過出資2,500萬美元，參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」計畫。永豐銀行表示，透過與政府攜手合作，提供最高5成融資保證，期許以金融力量支持台灣企業順利取得營運資金、拓展海外版圖。

永豐銀行指出，包括本國企業、或本國人控制的外國企業，以及半導體、ICT（Information and Communication Technology；資訊與通訊科技）供應鏈及其他核准專案企業，均為此保證機制的合作對象；資金用途涵蓋購置機器設備等資本性支出、或營運資金及發展產業聚落等。

隨著AI（人工智慧）技術快速發展，帶動台灣企業生產的半導體晶片、伺服器與相關電子零組件需求強勁。永豐銀行表示，「企業投資美國融資保證機制」由政府透過融資保證方式，支持金融機構提供最高2,500億美元授信額度，以加強台灣科技產業的全球競爭力進而深化布局，同時延伸國銀金融服務範疇。

永豐銀行於美國、越南、香港及澳門等地設置海外服務據點，亦轉投資永豐銀行（中國）及柬埔寨第一大微型存款金融機構－Amret Plc.，並於2025年4月獲准於澳洲申設雪梨分行。永豐銀行表示，透過提供完整的在地金融解決方案，陪伴企業拓展海外商機，亦扮演客戶最堅實的金融後盾。

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