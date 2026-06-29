全球不確定因素升高 景順：主權投資機構重視投資組合韌性和多元布局

連續 14年發布的《景順全球主權資產管理研究》，最新研究顯示，管理約29兆美元資產的主權投資機構正全面重新檢視投資組合配置。研究發現，在日益複雜的投資環境下，各大中央銀行和主權投資機構在兼顧投資組合韌性、報酬和多元配置的方面，正出現結構性轉變。

景順的研究涵蓋144家機構，包括90家主權財富基金及54家中央銀行。研究顯示，在當前的地緣政治局勢下，主權投資機構的投資思維正持續轉變，投資策略也加速調整。面對日益複雜的風險，能源安全、貿易路線和產業供應鏈均受到直接影響，促使主權投資機構重新檢視投資組合配置，將更重視韌性和多元布局。

韌性成為投資組合配置的核心

韌性已由過去分散配置的附帶效益，轉變為投資組合配置的核心目標。71%的中央銀行和54%的主權財富基金認為，在建構投資組合時，韌性的考量已逐漸與追求報酬同等重要。隨著地緣政治衝擊加劇，以及各類資產連動關係改變，長期沿用的投資架構正受到挑戰，主權投資機構正重新調整投資組合配置，以提升因應不同市場情境的能力。

資金持續流向兼具韌性與報酬潛力的資產。80%的主權投資機構認為，能源安全及能源轉型基礎設施是最受認可的韌性投資主題。隨著人工智慧（AI）快速發展，帶動電力及資料中心基礎設施需求大幅成長，也進一步強化此一趨勢。

景順大中華及東南亞機構業務主管陳嘉妃表示：「2026年的地緣政治衝擊，只是近年來一連串對全球市場造成重大影響的外部事件中，最新的一個例子。主權投資機構必須充分掌握地緣政治環境對投資組合可能產生的影響，使得投資組合韌性、情境規劃及風險模型，已成為投資決策的首要考量。值得注意的是，儘管總體經濟環境仍充滿不確定性，多數全球資產類別在2025年至2026年，整體表現仍相對穩健。風險管理固然重要，但透過多元且具策略性資產配置，仍是達成報酬目標的關鍵。」

AI 既是投資機會，也是營運工具

AI已成為主權投資機構日益關注的焦點。77%的受訪者認為，AI是一項具顛覆性的技術，將對未來數十年的經濟成長帶來深遠影響。然而，要將這項信念轉化為實際的投資組合配置，仍面臨不少挑戰。

隨著AI投資機會從軟體領域擴展至實體基礎建設、能源系統，以及提升產業競爭力相關領域，52%的主權財富基金指出，市場集中度是AI相關投資的主要風險，反映投資人布局AI時，往往難以避免投資集中在少數大型科技公司。

75%受訪者認為，美國在AI技術開發及應用方面最具領先優勢，中國大陸則以16%居次。部分主權投資機構認為，美國的領先地位未必能長期維持，並指出大陸持續推動長期產業發展策略，並擁有充沛的人才儲備。此外，大陸推動AI基礎設施發展，強調廣泛應用與低成本、高效率，也被視為具有重要策略意義，重要性可能不亞於開發最先進的AI模型。

陳嘉妃補充：「市場正逐漸形成兩大共識，一是AI將成為推動經濟轉型的關鍵技術；二是美國和中國將持續引領AI技術發展。隨著產業持續發展， AI生態系中的領先企業正面臨愈來愈大的壓力，投資人期待企業建立穩定營收來源，以支撐基礎建設投資及對先進模型的研發。未來，經濟效率將成為投資人評估AI相關投資的關鍵因素。」

主權投資機構也持續擴大AI內部營運應用。69%的主權投資機構已於投資流程中使用AI，高於2024年的33%。目前主要應用於研究分析及資訊整合，此外，也廣泛運用於提升營運效率、發想投資構想，及輔助決策。

在支撐因素有限的環境下進行長期投資

在不確定性升高的環境下，長期投資的重要性日益提升，但實務上要落實卻更具挑戰。39%的主權財富基金表示，實際投資期限短於原先規劃。能否取得流動性較低資產所帶來的溢價及長期報酬，取決於機構投資人是否具備長期持有的耐心；然而，在市場波動加劇環境下，要維持長期投資的策略並不容易。

資金也因應當前市場環境，逐步降低集中度較高的上市股票配置。65%的主權財富基金認為，私募市場為提升報酬的重要來源。基礎建設占主權財富基金總資產的比重，已由2022年的4.9%提升至2026年的9.0%，成為過去五年成長最快的另類資產類別。各地區的基礎建設投資主要圍繞減碳、再生能源、數位基礎建設及資料中心，並被視為有助提高生產力及推動長期經濟發展的重要領域。

ETF的角色日益重要

機構投資人對靈活性、流動性和執行效率的需求，持續帶動全球ETF資產規模成長。雖然中央銀行和主權財富基金，以往並非推動ETF市場成長的主要力量，而是偏好直接投資及客製化投資策略，但近年採用ETF的速度明顯加快，已有39%的受訪者配置ETF。

不同類型機構的採用情況差異顯著。投資型主權基金及負債型主權基金的ETF採用率分別為58%及53%，央行為31%，發展型主權基金則為24%，反映發展型主權機構的投資決策較偏向於直接持有、策略性配置及主動操作。

被動式ETF是中央銀行及主權財富基金的主要配置工具，而主題式ETF的配置比重也逐步提升。對中央銀行而言，大宗商品ETF具有特定配置功能，尤其是在無需持有實體黃金的情況下，可更有效率地布局黃金資產。至於主動式ETF，目前仍處於採用初期；在主權財富基金中，僅有7%已經配置，另有26%正評估是否納入配置。

全球央行推動儲備資產多元化

在通膨、地緣政治分化及市場環境持續變化的影響下，各國中央銀行的外匯存底管理正在出現結構性轉變。隨著各國中央銀行積極布局傳統固定收益以外的投資標的，股票、企業債券及通膨連動債皆逐步受到青睞。

市場對美元的疑慮正持續升溫，61%的中央銀行認為，美國債務水準正削弱美元作為全球儲備貨幣的長期地位，高於2024年的20%。儘管各國中央銀行分散美元配置的趨勢已逐步形成，但受限於缺乏具規模且可信賴的替代選項，調整幅度仍相對有限。在此情況下，黃金成為這波趨勢的主要受惠資產之一，並持續作為央行儲備配置的核心資產。超過三分之一的中央銀行預期，未來三年將進一步提高黃金配置比重。