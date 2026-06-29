台股漲 外資仍匯出 新台幣看貶32元關卡

新台幣貶勢未歇，台北外匯市場今（29）日中午暫收31.925元，貶值6.5分，逼近32元整數關卡，顯示台股雖反彈，但外資匯出壓力仍未完全解除。

新台幣今天以31.88元開出，早盤一度貶至31.93元，距離32元關卡只剩一步之遙，成交金額11.25億美元。匯銀人士指出，上周外資大舉賣超台股，但匯出量並不夠多，市場本來就預期如果本周資金沒有回流台股，匯市就會面臨比較大的匯出壓力。

匯銀人士表示，31.9元以上已進入敏感區間，短線是否測試32元，仍要觀察外資匯出力道、台股反彈能否延續，以及出口商月底拋匯是否進場。此外還要看待央行態度，如果央行不希望貶值太快，新台幣整數關卡應該還有守住機會。