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外資續「抓美元」匯出 新台幣午盤再貶6.5分、破31.9元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台北股匯今早不同調。圖／聯合報系資料照片
台北股匯今早不同調。圖／聯合報系資料照片

台北股匯今早不同調，台股反彈但新台幣匯價盤中再貶破31.9元。午盤以31.925元暫收，再貶6.5分，成交量11.25億美元。

匯銀指出，今早外資在外匯市場仍呈「抓美元」匯出，使新台幣匯價持續承壓。

美國公布5月商品貿易帳赤字由前值的824億美元擴大至1,058億美元，但伊朗日前再度攻擊航經荷莫茲海峽，使國際油價再承受上揚壓力。

美國總統川普則放狠話，若伊朗逼美軍再度動武，將會「徹底解決問題」，甚至讓伊朗這個國家「不復存在」。美國官員稍早透露，美伊目前已同意停止攻擊，預計於30日在卡達會面談判，然而，伊朗仍堅稱擁有荷莫茲海峽完全管轄權。

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