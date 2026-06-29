外資續「抓美元」匯出 新台幣午盤再貶6.5分、破31.9元

台北股匯今早不同調，台股反彈但新台幣匯價盤中再貶破31.9元。午盤以31.925元暫收，再貶6.5分，成交量11.25億美元。

匯銀指出，今早外資在外匯市場仍呈「抓美元」匯出，使新台幣匯價持續承壓。

美國公布5月商品貿易帳赤字由前值的824億美元擴大至1,058億美元，但伊朗日前再度攻擊航經荷莫茲海峽，使國際油價再承受上揚壓力。

美國總統川普則放狠話，若伊朗逼美軍再度動武，將會「徹底解決問題」，甚至讓伊朗這個國家「不復存在」。美國官員稍早透露，美伊目前已同意停止攻擊，預計於30日在卡達會面談判，然而，伊朗仍堅稱擁有荷莫茲海峽完全管轄權。